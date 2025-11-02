Σέλτικς - Ρόκετς: Ο Σενγκούν δεν ήθελε να βγει αλλαγή για να κάνει triple-double
Με κυριαρχική εμφάνιση από το πρώτο λεπτό, οι Χιούστον Ρόκετς πέρασαν «αέρα» από την έδρα των Μπόστον Σέλτικς (128-101) και έδειξαν ότι βρίσκουν σιγά σιγά ρυθμό στη νέα σεζόν του NBA.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν, που άγγιξε το triple-double με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Μάλιστα, όταν ο Τούρκος σέντερ συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν μία ακόμη ασίστ για να το πετύχει, έδειξε πως δεν ήθελε να γίνει αλλαγή.
👀ALPI NO LOOK PASS TO TARI 👀#Rockets having fun tonight in Boston on SCHN@HoustonRockets I #AllFire pic.twitter.com/8z4eytTNgk— Space City Home Network (@SpaceCityHN) November 2, 2025
Ένα παρόμοιο σκηνικό είχε λάβει χώρα στο EuroBasket 2025, όταν στην αναμέτρηση της Τουρκίας με την Τσεχία βρισκόταν ξανά μία ασίστ μακριά από το να σημειώσει τριπλά νούμερα στην στατιστική του και ο Εργκίν Άταμαν τον έκανε αλλαγή χωρίς να καταφέρει να το πετύχει. Ωστόσο, το έκανε πράξη στα νοκ-άουτ απέναντι στην Πολωνία ολοκληρώνοντας το ματς με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.
