Ο Αλπερέν Σενγκούν δεν ήθελε να γίνει αλλαγή στο ματς των Ρόκετς με τους Σέλτικς γιατί βρισκόταν μία ασίστ μακριά από το triple double!

Με κυριαρχική εμφάνιση από το πρώτο λεπτό, οι Χιούστον Ρόκετς πέρασαν «αέρα» από την έδρα των Μπόστον Σέλτικς (128-101) και έδειξαν ότι βρίσκουν σιγά σιγά ρυθμό στη νέα σεζόν του NBA.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν, που άγγιξε το triple-double με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Μάλιστα, όταν ο Τούρκος σέντερ συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν μία ακόμη ασίστ για να το πετύχει, έδειξε πως δεν ήθελε να γίνει αλλαγή.

Ένα παρόμοιο σκηνικό είχε λάβει χώρα στο EuroBasket 2025, όταν στην αναμέτρηση της Τουρκίας με την Τσεχία βρισκόταν ξανά μία ασίστ μακριά από το να σημειώσει τριπλά νούμερα στην στατιστική του και ο Εργκίν Άταμαν τον έκανε αλλαγή χωρίς να καταφέρει να το πετύχει. Ωστόσο, το έκανε πράξη στα νοκ-άουτ απέναντι στην Πολωνία ολοκληρώνοντας το ματς με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.