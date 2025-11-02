Οι Χιούστον Ρόκετς έκαναν επίδειξη δύναμης μέσα στο TD Garden, διαλύοντας τους Μπόστον Σέλτικς με 128-101 και με ηγέτη τον Αλπερέν Σενγκούν.

Με κυριαρχική εμφάνιση από το πρώτο λεπτό, οι Χιούστον Ρόκετς πέρασαν «αέρα» από την έδρα των Μπόστον Σέλτικς (128-101) και έδειξαν ότι βρίσκουν σιγά σιγά ρυθμό στη νέα σεζόν του NBA.

Η ομάδα του Ιμέ Ουντόκα δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στους Σέλτικς. Με ενέργεια, σωστές επιλογές και σταθερότητα σε άμυνα και επίθεση, οι Ρόκετς επέβαλαν τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα και δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, φτάνοντας άνετα στην τρίτη τους φετινή νίκη (3-2 ρεκόρ).

Από την άλλη πλευρά, η Βοστώνη συνέχισε τις αστάθειες των τελευταίων αγώνων, γνωρίζοντας την τέταρτη ήττα της (3-4) και δείχνοντας ότι έχει ακόμα δρόμο μπροστά της για να βρει σταθερότητα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αλπερέν Σενγκούν, που άγγιξε το triple-double με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ για τους Σέλτικς ξεχώρισε ο Μπέιλορ Σέιερμαν με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-37, 48-66, 72-97, 101-128