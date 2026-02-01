Στους Ρόκετς κατέληξε το ντέρμπι του Τέξας, με το Χιούστον να επικρατεί του Ντάλας με 111-107.

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Ντάλας Μάβερικς με 111-107, παίρνοντας το συναρπαστικό ντέρμπι του Τέξας μπροστά στο κοινό τους.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, προηγούμενοι με 31-28 στο τέλος της πρώτης περιόδου και με 59-51 στη δεύτερη, όμως οι Μάβερικς βελτίωσαν την απόδοσή τους και μπήκαν για τα καλά στη διεκδίκηση του ματς. Με επιμέρους σκορ 31-28 στην τρίτη περίοδο, μείωσαν τη διαφορά στους πέντε πόντους (87-82), ενώ στο τέταρτο δωδεκάλεπτο ανέβασαν ακόμη περισσότερο την πίεση.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε σε δραματικό φινάλε, με τον Μάρσαλ να ισοφαρίζει σε 107-107, 47 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Οι Ρόκετς, ωστόσο, βρήκαν τις απαραίτητες λύσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τους Σενγκούν και Ίσον να διαμορφώνουν το τελικό 111-107 και να δίνουν την μεγάλη νίκη στην ομάδα τους..

Με αυτή τη νίκη, το Χιούστον συνέχισε την καλή του πορεία στη Δυτική Περιφέρεια, ανεβαίνοντας στο 30-17, ενώ το Ντάλας παρέμεινε εκτός των θέσεων που οδηγούν στην post season, έχοντας ρεκόρ 19-30.

Ο Άμεν Τόμπσον ήταν ο κορυφαίος των Ρόκετς με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ για τους Μάβερικς ξεχώρισε ο Κούπερ Φλαγκ με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ.