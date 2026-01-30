Χοκς - Ρόκετς 86-104: Με show Ντουράντ πέρασαν από την Ατλάντα (vid)
Οι Ρόκετς επικράτησαν εύκολα με 104-86 των Χοκς με κορυφαίο Ντουράντ.
Oι Χιούστον Ρόκετς έφυγαν με 104-86 από την Ατλάντα και πήγαν στο 29-17 στην απαιτητική φέτος Δύση.
Ο Κέβιν Ντουράντ είχε 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε άλλη μια φετινή παράσταση.
Από την πλευρά των ηττημένων ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Αλεξάντερ-Γουόκερ πρόσθεσε 20 πόντους. Ο δεύτερος πραγματοποιεί την κορυφαία σεζόν της καριέρας του στο ΝΒΑ.
@Photo credits: NBA/Getty Images
