Χοκς - Ρόκετς 86-104: Με show Ντουράντ πέρασαν από την Ατλάντα (vid)

Νίκος Καρφής
Ο Κέβιν Ντουράντ
Οι Ρόκετς επικράτησαν εύκολα με 104-86 των Χοκς με κορυφαίο Ντουράντ.

Oι Χιούστον Ρόκετς έφυγαν με 104-86 από την Ατλάντα και πήγαν στο 29-17 στην απαιτητική φέτος Δύση.

Ο Κέβιν Ντουράντ είχε 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε άλλη μια φετινή παράσταση.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Αλεξάντερ-Γουόκερ πρόσθεσε 20 πόντους. Ο δεύτερος πραγματοποιεί την κορυφαία σεζόν της καριέρας του στο ΝΒΑ.

