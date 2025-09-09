Ο Αλπερέν Σενγκούν έκανε τελικά πραγματικότητα το triple double κι έγινε ο έκτος παίκτης στην ιστορία του EuroBasket που το πετυχαίνει.

Μπορεί να μην κατάφερε να πετύχει το triple double ο Αλπερέν Σενγκούν κόντρα στην Τσεχία στο ματς των ομίλων, όμως το έκανε πράξη στα νοκ-άουτ απέναντι στην Πολωνία δικαιώνοντας έτσι τον προπονητή του, Εργκίν Αταμάν, που είχε δηλώσει πως σίγουρα θα το καταφέρει στη διοργάνωση.

Η Τουρκία και η Πολωνία κοντράρονταν για μία θέση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, με τον σταρ των Χιούστον Ρόκετς να λάμπει για ακόμα μία φορά και να αναδεικνύεται ο έκτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που κάνει triple double. Στο ματς με στόχο το εισιτήριο για τον ημιτελικό, ο Σενγκούν στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ μέχρι εκείνη τη στιγμή.

I DIDN'T KNOW WHITE CHOCOLATE WAS TURKISH 😱😱😱#EuroBasket pic.twitter.com/HhZucStyFc — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Αυτή είναι η δεύτερη φορά στο φετινό τουρνουά που ένας παίκτης σημειώνει τριπλά νούμερα με τον Λούκα Ντόντσιτς να τον προλαβαίνει απέναντι στο Βέλγιο με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Μάλιστα οι δύο αστέρες του NBA «φλερτάρουν» σε πολλές εμφανίσεις τους με το triple double.

Οι παίκτες με triple double