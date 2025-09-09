EuroBasket 2025: Ο Σενγκούν δικαίωσε τον Αταμάν, έκτος παίκτης στην ιστορία με triple double
Μπορεί να μην κατάφερε να πετύχει το triple double ο Αλπερέν Σενγκούν κόντρα στην Τσεχία στο ματς των ομίλων, όμως το έκανε πράξη στα νοκ-άουτ απέναντι στην Πολωνία δικαιώνοντας έτσι τον προπονητή του, Εργκίν Αταμάν, που είχε δηλώσει πως σίγουρα θα το καταφέρει στη διοργάνωση.
Η Τουρκία και η Πολωνία κοντράρονταν για μία θέση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, με τον σταρ των Χιούστον Ρόκετς να λάμπει για ακόμα μία φορά και να αναδεικνύεται ο έκτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που κάνει triple double. Στο ματς με στόχο το εισιτήριο για τον ημιτελικό, ο Σενγκούν στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ μέχρι εκείνη τη στιγμή.
I DIDN'T KNOW WHITE CHOCOLATE WAS TURKISH 😱😱😱#EuroBasket pic.twitter.com/HhZucStyFc— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Αυτή είναι η δεύτερη φορά στο φετινό τουρνουά που ένας παίκτης σημειώνει τριπλά νούμερα με τον Λούκα Ντόντσιτς να τον προλαβαίνει απέναντι στο Βέλγιο με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Μάλιστα οι δύο αστέρες του NBA «φλερτάρουν» σε πολλές εμφανίσεις τους με το triple double.
Οι παίκτες με triple double
- Στόικο Βράνκοβιτς (12 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 μπλόκ στο Κροατία-Ελλάδα το 1993)
- Τόνι Κούκοτς (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ στο Κροατία-Φινλανδία το 1995)
- Ράρες Μαντάτσε (14 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ στο Ρουμανία-Μαυροβούνιο το 2017)
- Ματέουζ Πονίτκα (26 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 10 ασίστ στο Πολωνία-Σλοβενία το 2022)
- Λούκα Ντόντσιτς (26 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 11 ασίστ στο Σλοβενία-Βέλγιο το 2025)
- Αλπερέν Σενγκούν (15 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ στο Τουρκιία-Πολωνία το 2025)
