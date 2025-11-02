Χοκς, Τρέι Γιανγκ: Εκτός για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες
Καμπανάκι για την Ατλάντα Χοκς, καθώς ο σούπερ σταρ της ομάδας, Τρέι Γιανγκ, τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί γόνατο και θα μείνει εκτός για περίπου τέσσερις εβδομάδες, αφήνοντας μεγάλο κενό στην επίθεση των «γερακιών».
Ο τραυματισμός ήρθε στον αγώνα με τους Μπρούκλιν Νετς, όπου οι Χοκς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο φινάλε με 117-112. Ο 27χρονος γκαρντ δεν αγωνίστηκε ούτε στο πιο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς (νίκη των Χοκς 128-108), με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα πάνω του.
#TrueToAtlanta G Trae Young went down with a R knee injury last night against the #Netsworld & didn’t return, lets break this down pic.twitter.com/M0hzg680jS— MEDspiration (@MEDspirationNFP) October 30, 2025
