Χοκς, Τρέι Γιανγκ: Εκτός για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες

Χοκς, Τρέι Γιανγκ: Εκτός για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες

Ευτυχία Οικονομίδου
Χοκς, Τρέι Γιανγκ: Εκτός για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες
Ο Τρέι Γιανγκ θα μείνει εκτός για περίπου τέσσερις εβδομάδες, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο δεξί γόνατο, αφήνοντας τους Χοκς χωρίς τον ηγέτη τους σε κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Καμπανάκι για την Ατλάντα Χοκς, καθώς ο σούπερ σταρ της ομάδας, Τρέι Γιανγκ, τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί γόνατο και θα μείνει εκτός για περίπου τέσσερις εβδομάδες, αφήνοντας μεγάλο κενό στην επίθεση των «γερακιών».

Ο τραυματισμός ήρθε στον αγώνα με τους Μπρούκλιν Νετς, όπου οι Χοκς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο φινάλε με 117-112. Ο 27χρονος γκαρντ δεν αγωνίστηκε ούτε στο πιο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς (νίκη των Χοκς 128-108), με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα πάνω του.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     