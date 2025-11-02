Ο Τρέι Γιανγκ θα μείνει εκτός για περίπου τέσσερις εβδομάδες, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο δεξί γόνατο, αφήνοντας τους Χοκς χωρίς τον ηγέτη τους σε κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Καμπανάκι για την Ατλάντα Χοκς, καθώς ο σούπερ σταρ της ομάδας, Τρέι Γιανγκ, τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί γόνατο και θα μείνει εκτός για περίπου τέσσερις εβδομάδες, αφήνοντας μεγάλο κενό στην επίθεση των «γερακιών».

Ο τραυματισμός ήρθε στον αγώνα με τους Μπρούκλιν Νετς, όπου οι Χοκς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο φινάλε με 117-112. Ο 27χρονος γκαρντ δεν αγωνίστηκε ούτε στο πιο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς (νίκη των Χοκς 128-108), με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα πάνω του.