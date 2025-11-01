Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες εξαιτίας τραυματισμού.

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ των Μιλγουόκι Μπακς είχε τραυματιστεί, κάτι τον οποίο τον κράτησε εκτός δράσης έως και τώρα.

Όπως ανέφεραν ωστόσο οι Μιλγουόκι Μπακς μέσα από επίσημη ενημέρωσή τους, ο 25χρονος αναμένεται να παραμείνει και άλλες εβδομάδες μακριά από το παρκέ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος προσπάθησε να μπει σε πρόγραμμα προπόνησης αλλά υπέστη έναν τραυματισμό στον μηνίσκο του δεξιού ποδιού, κάτι το οποίο τον αναγκάζει να κάνει μία μικρή επέμβαση και θα με αυτόν τον τρόπο θα μείνει για περίπου τέσσερις εβδομάδες εκτός δράσης.

Την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο από 10,3 πόντους με 3,7 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ 19,8 λεπτά εντός παρκέ, σε συνολικά 75 αγώνες.

Η ενημέρωση των Μπακς