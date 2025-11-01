Μπακς: Εκτός για περίπου έναν μήνα ο Κέβιν Πόρτερ
Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ των Μιλγουόκι Μπακς είχε τραυματιστεί, κάτι τον οποίο τον κράτησε εκτός δράσης έως και τώρα.
Όπως ανέφεραν ωστόσο οι Μιλγουόκι Μπακς μέσα από επίσημη ενημέρωσή τους, ο 25χρονος αναμένεται να παραμείνει και άλλες εβδομάδες μακριά από το παρκέ.
Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος προσπάθησε να μπει σε πρόγραμμα προπόνησης αλλά υπέστη έναν τραυματισμό στον μηνίσκο του δεξιού ποδιού, κάτι το οποίο τον αναγκάζει να κάνει μία μικρή επέμβαση και θα με αυτόν τον τρόπο θα μείνει για περίπου τέσσερις εβδομάδες εκτός δράσης.
Την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο από 10,3 πόντους με 3,7 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ 19,8 λεπτά εντός παρκέ, σε συνολικά 75 αγώνες.
Η ενημέρωση των Μπακς
Medical Update: Kevin Porter Jr. sustained a right knee meniscus injury during his on-court return-to-play training yesterday.— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 1, 2025
The injury will require a minor orthopedic procedure that will sideline him for approximately four weeks. Further updates will be provided as necessary.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.