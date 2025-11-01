Σοκαριστική πτώση του 19χρονου Γκονζάλες στη βάση της μπασκέτας: Σηκώθηκε σαν να μην συνέβη τίποτα!
Οι Μπόστον Σέλτικς μπορεί να αγχώθηκαν αλλά τελικά κατάφεραν να πάρουν το «διπλό» με 109-108 κόντρα στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.
Ανάμεσα στους παίκτες που έγραψαν λεπτά συμμετοχής ήταν και ο 19χρονος Χούγκο Γκονζάλες, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 5 πόντους, ισάριθμα ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο ίδιος πρόσφερε μία εντυπωσιακή και ταυτόχρονα επικίνδυνη φάση καθώς έτρεξε πίσω στην άμυνα, σηκώθηκε για την τάπα χωρίς όμως να το καταφέρνει με αποτέλεσμα να πέφτει με άσχημο τρόπο στον παρκέ. Μάλιστα, ήταν τόσο μεγάλη η ορμή, όπου έπεσε πάνω στη βάση της μπασκέτας.
Ο Γκονζάλες ωστόσο σηκώθηκε από το παρκέ και συνέχισε σα να μην είχε συμβεί τίποτα!
Hugo Gonzalez. Two plays, 26 seconds apart.
There may not be another player IN THE LEAGUE who would give this type of effort on two plays in that short amount of time. pic.twitter.com/vXcurVVGIi— Marc D'Amico (@Marc_DAmico) November 1, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.