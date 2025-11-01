Οι Σέλτικς ήταν οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι με τους Σίξερς, όπου επικράτησαν με 109-108.

Οι Μπόστον Σέλτικς μπόρεσα να περάσουν νικηφόρα από την έδρα των Φιλαδέλφεια Σίξερς, έχοντας επικρατήσει με 109-108.

Το φινάλε του αγώνα αναδείχθηκε σε αρκετά εντυπωσιακό καθώς οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να κλείσουν τη διαφορά από το -7, ωστόσο δεν βρήκαν τρόπο ώστε να κάνουν την ανατροπή.

Πρώτος σκόρερ για τους Σέλτικς αναδείχθηκε ο Τζέιλεν Μπράουν με 32 πόντους, 19 είχε ο Ανφερνί Σίμονς ενώ με 15 τελείωσε ο Πέιτον Πρίτσαρντ με τον Ντέρικ Γουάιτ.

Από τους Σίξερς ξεχώρισε ο Ταϊρίς Μάξεϊ με 26 πόντους και 14 ασίστ, 20 πόντους είχε ο Τζόελ Εμπίντ, 17 ο Κέλι Ούμπρε με τον Εντζεκόμπε ενώ με 16 τελείωσε ο Κεντίν Γκράιμς.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-38, 57-68, 82-89, 198-109