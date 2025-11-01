NBA: Νίκη στο Κλίβελαντ οι Ράπτορς, εύκολες νίκες για Χοκς και Σανς
Στο παιχνίδι με το οποίο άρχισε η δράση στο NBA Cup, οι Τορόντο Ράπτορς αντιμετώπισαν εκτός έδρας τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 112-101.
Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, τόσο ο Μπράντον Ίνγκραμ, όσο ο Αρ Τζέι Μπάρετ και ο Τζάμισον Μπατλ ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 20 πόντους. Στους 14 με 10 ριμπάουντ έφτασε ο Σκότι Μπαρνς ενώ με 11 πόντους τελείωσε ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι.
Από τους γηπεδούχους, ρόλο πρώτου σκόρερ είχε ο Έβαν Μόμπλεϊ με 29 πόντους, 26 είχε ο Ντι Άντρε Χάντερ ενώ 18 είχε ο Τζέισον Τάισον.
Τα δωδεκάλεπτα: 22-30, 43-48, 77-81, 101-112
Άνετοι Σανς και Χοκς
Οι Ατλάντα Χοκς πέρασαν... αέρα από την Ιντιάνα έχοντας επικρατήσει των Πέισερς με 128-108.
Ο Τζέιλεν Τζόνσον τελείωσε με 22 πόντους και 13 ριμπάουντ, 21 πόντους είχε ο Αλεξάντερ Γουόκερ, 18 ο Ντάισον Ντάνιελς, 15 ο Κρίσταπς Πορτζίνγκις, 14 ο Οκονγκούου, 13 ο Ρισασέρ και 11 ο Κίτον Γουάλας.
Από τους ηττημένους, 18 πόντους είχε ο Πασκάλ Σιάκαμ, 17 ο Τζάρας Γουόκερ, 15 είχε ο Κέντον Τζάκσον και 12 ο Νέσμιθ με τον ΜακΚλάνγκ.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-32, 59-63, 76-97, 108-128
Αντίστοιχα άνετη ήταν η εντός έδρας νίκη των Φοίνιξ Σανς επί των Γιούτα Τζαζ, έχοντας επιβληθεί με 118-96.
Ο Ντέβιν Μπούκερ έφτασε στους 36 πόντους, 14 είχε ο Γκρέισον Άλεν, 13 ο Νταν με τον Ρόις Ο' Νιλ ενώ με 12 τελείωσε ο Κόλιν Γκίλεσπι.
Από τους φιλοξενούμενους, 33 πόντους είχε ο Λάουρι Μάρκανεν και 17 ο Κεγιόντε Τζορτζ.
Τα δωδεκάλεπτα: 37-17, 54-40, 83-67, 118-96
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.