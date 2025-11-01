Οι Ράπτορς πήραν το «διπλό» επί των Καβαλίερς, με άνεση Χοκς και Σανς.

Στο παιχνίδι με το οποίο άρχισε η δράση στο NBA Cup, οι Τορόντο Ράπτορς αντιμετώπισαν εκτός έδρας τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 112-101.

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, τόσο ο Μπράντον Ίνγκραμ, όσο ο Αρ Τζέι Μπάρετ και ο Τζάμισον Μπατλ ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 20 πόντους. Στους 14 με 10 ριμπάουντ έφτασε ο Σκότι Μπαρνς ενώ με 11 πόντους τελείωσε ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι.

Από τους γηπεδούχους, ρόλο πρώτου σκόρερ είχε ο Έβαν Μόμπλεϊ με 29 πόντους, 26 είχε ο Ντι Άντρε Χάντερ ενώ 18 είχε ο Τζέισον Τάισον.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-30, 43-48, 77-81, 101-112

Άνετοι Σανς και Χοκς

Οι Ατλάντα Χοκς πέρασαν... αέρα από την Ιντιάνα έχοντας επικρατήσει των Πέισερς με 128-108.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον τελείωσε με 22 πόντους και 13 ριμπάουντ, 21 πόντους είχε ο Αλεξάντερ Γουόκερ, 18 ο Ντάισον Ντάνιελς, 15 ο Κρίσταπς Πορτζίνγκις, 14 ο Οκονγκούου, 13 ο Ρισασέρ και 11 ο Κίτον Γουάλας.

Από τους ηττημένους, 18 πόντους είχε ο Πασκάλ Σιάκαμ, 17 ο Τζάρας Γουόκερ, 15 είχε ο Κέντον Τζάκσον και 12 ο Νέσμιθ με τον ΜακΚλάνγκ.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-32, 59-63, 76-97, 108-128

Αντίστοιχα άνετη ήταν η εντός έδρας νίκη των Φοίνιξ Σανς επί των Γιούτα Τζαζ, έχοντας επιβληθεί με 118-96.

Ο Ντέβιν Μπούκερ έφτασε στους 36 πόντους, 14 είχε ο Γκρέισον Άλεν, 13 ο Νταν με τον Ρόις Ο' Νιλ ενώ με 12 τελείωσε ο Κόλιν Γκίλεσπι.

Από τους φιλοξενούμενους, 33 πόντους είχε ο Λάουρι Μάρκανεν και 17 ο Κεγιόντε Τζορτζ.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-17, 54-40, 83-67, 118-96