Με μία αποφασιστική εμφάνιση, οι Σικάγο Μπουλς υπέταξαν τους Νιου Γιορκ Νικς με 135-125 και συνέχισαν με αυτόν τον τρόπο το αήττητο σερί τους.
Από την πρώτη περίοδο οι «ταύροι» είχαν τον έλεγχο και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το 72-53 υπέρ τους. Στο τέλος της τρίτης περιόδου το σκορ έφτασε στο 100-91 και στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι παρέμειναν μπροστά, φτάνοντας στην πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους.
Πρώτος σκόρερ για τους Μπουλς αναδείχθηκε ο Τζος Γκίντεϊ που είχε 32 πόντους με 10 ριμπάουντ, 26 πόντους είχε ο Νίκολα Βούτσεβιτς, 22 ο Αγιό Ντοσούμνου, 12 ο Κέβιν Ουρτέρ, 13 ο Ματίας Μπουζέλις και 10 ο Τζέιλεν Σμιθ.
Από τους Νικς ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράνσον με 29 πόντους, στους 26 ακολούθησε ο Ανουνόμπι, 23 είχε ο Μάικαλ Μπρίτζες και 22 ο Καρλ Άντονι Τάουνς που είχε και 10 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 35-27, 72-53, 100-91, 135-125
