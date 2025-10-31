Συγκλονίζει ο Κέβιντ Ντουράντ, με την κατάθεση ψυχής που έκανε, αποκαλύπτοντας πως πριν από έξι χρόνια πέρασε κατάθλιψη.

Ο Κέβιν Ντουράντ βρέθηκε καλεσμένος σε podcast, συγκλονίζοντας το παγκόσμιο κοινό με όλα όσα ανέφερε σχετικά με την ψυχική του υγεία.

Αφότου «τάραξε» τα νερά του NBA, με την απόφαση που πήρε το περασμένο καλοκαίρι να μετακομίσει στο Χιούστον για να αγωνίζεται με τη φανέλα των Ρόκετς, ο 37χρονος έκανε κατάθεση ψυχής σε podcast όπου βρέθηκε καλεσμένος.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως πέρασε βαριά κατάθλιψη, νιώθοντας ανασφαλής με την εμφάνισή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο KD:

«Έχω περάσει κατάθλιψη στο παρελθόν, ένιωθα ανασφαλής για την εμφάνισή μου. Ήταν περίπου 6 χρόνια πριν και με χτύπησε άσχημα. Το ξεπέρασα γιατί ήταν ανόητο να νοιάζομαι για κάτι τέτοιο. Ένιωθα ότι ήμουν πολύ ψηλός και πολύ αδύνατος, και ότι ξεχώριζα από τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς λόγο. Τώρα το έχω αποδεχθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων».

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ μετράει 27.5 πόντους, με 5.8 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 36.3 λεπτά μέχρι στιγμής στη σεζόν.