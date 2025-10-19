Ο Κέβιν Ντουράντ μετατρέπεται σε... Μίδα του NBA, καθώς με τη νέα επέκταση του συμβολαίου του, παρά τη μείωση, έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Ο Κέβιν Ντουράντ συνεχίζει να γράφει ιστορία, τόσο στο παρκέ όσο και στα συμβόλαια του NBA. Ο σταρ των Χιούστον Ρόκετς συμφώνησε σε επέκταση συμβολαίου δύο ετών, αξίας 90 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN. Το νέο συμβόλαιο περιλαμβάνει και player option για τη σεζόν 2027-28.

BREAKING: Houston Rockets star Kevin Durant has agreed to a two-year, $90 million contract extension with the franchise, his business partner and Boardroom CEO Rich Kleiman tells ESPN. The new deal includes a player option in 2027-28. pic.twitter.com/5GdhzgnSPa — Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2025

Παρότι είχε τη δυνατότητα να υπογράψει τη μέγιστη επέκταση ύψους 120 εκατομμυρίων, ο Ντουράντ αποδέχθηκε να λάβει περίπου 30 εκατομμύρια λιγότερα, γνωρίζοντας από τη στιγμή που επέλεξε το Χιούστον ως νέο προορισμό ότι θα χρειαστεί να κάνει παραχωρήσεις. Η απόφαση αυτή, όμως, έγινε συνειδητά, προκειμένου να δώσει στη διοίκηση των Ρόκετς την οικονομική ευελιξία που απαιτείται για τη δημιουργία μιας ομάδας με προοπτική πρωταθλητισμού.

Παρά τη «μείωση» που δέχθηκε, ο Ντουράντ συνεχίζει να σπάει ρεκόρ σε επίπεδο καριέρας. Με βάση τους τρέχοντες και μελλοντικούς μισθούς του, έχει φτάσει τα 598.2 εκατομμύρια δολάρια συνολικά, ξεπερνώντας τον ΛεΜπρόν Τζέιμς (583.9 εκατ.) για να κατακτήσει την πρώτη θέση στην ιστορία του NBA σε συνολικά έσοδα. Αυτή τη στιγμή έχει ακόμη τρία χρόνια και 144.7 εκατομμύρια δολάρια στο υπάρχον συμβόλαιό του.

Στα 37 του, ο Κέβιν Ντουράντ παραμένει ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της εποχής του και πλέον, ο πιο ακριβοπληρωμένος στην ιστορία του πρωταθλήματος.