Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: Διέρρηξαν το σπίτι του στην Οκλαχόμα
Περιπέτεια για τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Διάρρειξη έγινε στο σπίτι του ηγέτη των Θάντερ και ενώ εκείνος βρισκόταν στο ματς της Οκλαχόμα (μαζί με τη γυναίκα και το παιδί του) κόντρα στους Γουίζαρντς σύμφωνα με το News 9.
Πολλοί αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και έψαξαν το σπίτι για αρκετές ώρες. Ο γενικός διευθυντής των Θάντερ, Σαμ Πρέστι επίσης βρέθηκε στο σημείο.
To περιστατικό στο σπίτι του SGA εγείρει πλέον αρκετά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των αθλητών. Τον τελευταίο καιρό, προσωπικότητες του αθλητισμού έχουν πέσει θύματα παρόμοιων καταστάσεων και διαρρήξεων.
Πάντως ο Καναδός σταρ έκανε άλλο ένα μεγάλο ματς απέναντι στους πρωτευουσιάνους και τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια ακόμη νίκη.
BREAKING: Thunder star Shai Gilgeous-Alexander had his home broken into while he was playing a game at the Paycom Center in OKC last night 🚨— Basketball Forever (@bballforever_) October 31, 2025
Multiple police officers responded to the scene and searched the home for several hours.
Thunder General Manager Sam Presti was also… pic.twitter.com/pUGdbtLr9N
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.