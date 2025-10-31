O σταρ των Θάντερ έπεσε θύμα διάρρηξης, ενώ έπαιζε κόντρα στους Γουίζαρντς.

Περιπέτεια για τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Διάρρειξη έγινε στο σπίτι του ηγέτη των Θάντερ και ενώ εκείνος βρισκόταν στο ματς της Οκλαχόμα (μαζί με τη γυναίκα και το παιδί του) κόντρα στους Γουίζαρντς σύμφωνα με το News 9.

Πολλοί αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και έψαξαν το σπίτι για αρκετές ώρες. Ο γενικός διευθυντής των Θάντερ, Σαμ Πρέστι επίσης βρέθηκε στο σημείο.

To περιστατικό στο σπίτι του SGA εγείρει πλέον αρκετά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των αθλητών. Τον τελευταίο καιρό, προσωπικότητες του αθλητισμού έχουν πέσει θύματα παρόμοιων καταστάσεων και διαρρήξεων.

Πάντως ο Καναδός σταρ έκανε άλλο ένα μεγάλο ματς απέναντι στους πρωτευουσιάνους και τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια ακόμη νίκη.