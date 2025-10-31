Οι Θάντερ επικράτησαν και των Γουίζαρντς (127-108) και έκαναν το 6/6 στην έναρξη της σεζόν.

Μία ακόμη νίκη πρόσθεσαν στην εντυπωσιακή έναρξη της σεζόν τους οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Αυτή τη φορά υποδέχθηκαν τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς και μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη με 127-108.

Τρομερό παιχνίδι για μία ακόμη φορά από τον Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Από την πλευρά των νικητών ξεχώρισε επίσης ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν με 17 πόντους, από 20 είχαν οι Αϊζάια Τζο και Έιτζεϊ Μίτσελ ενώ 12 μέτρησε ο Κέισον Γουάλας.

Από τους ηττημένους, τον ρόλο του πρώτου σκόρερ τον είχε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ με 19 πόντους, 16 είχε ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί, 14 ο Άλεξ Σαρ, 12 ο Κισόν Τζορτζ και 10 ο Τρε Τζόνσον.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-20, 59-49, 92-84, 127-108