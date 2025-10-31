Μία ακόμη νίκη πρόσθεσαν στην εντυπωσιακή έναρξη της σεζόν τους οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Αυτή τη φορά υποδέχθηκαν τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς και μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη με 127-108.
Τρομερό παιχνίδι για μία ακόμη φορά από τον Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Από την πλευρά των νικητών ξεχώρισε επίσης ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν με 17 πόντους, από 20 είχαν οι Αϊζάια Τζο και Έιτζεϊ Μίτσελ ενώ 12 μέτρησε ο Κέισον Γουάλας.
Από τους ηττημένους, τον ρόλο του πρώτου σκόρερ τον είχε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ με 19 πόντους, 16 είχε ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί, 14 ο Άλεξ Σαρ, 12 ο Κισόν Τζορτζ και 10 ο Τρε Τζόνσον.
Τα δωδεκάλεπτα: 28-20, 59-49, 92-84, 127-108
