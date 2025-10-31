Σίλβερ: Έχει κληθεί για κατάθεση στο Κονγκρέσο για το σκάνδαλο του στοιχηματισμού στο ΝΒΑ

Ο Άνταμ Σίλβερ θα πρέπει να καταθέσει στο Κονγκρέσο σχετικά με τον σκάνδαλο του στοιχηματισμού στο ΝΒΑ, όπου εμπλέκονται άνθρωποι της λίγκας.

Σοκ επικρατεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού με τη συμμετοχή παικτών και προπονητών σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού που συνδέεται με την ιταλική μαφία, «Cosa Nostra». Ανάμεσα στους συλληφθέντες οι Τσόνσι Μπίλαπς, Τέρι Ροζίερ και Ντέιμον Τζόουνς.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα το θέμα έχει πάει μέχρι το Κονγκρέσο και ο Άνταμ Σίλβερ θα πρέπει να καταθέσει μέχρι σήμερα, αφού έχει γίνει επίσημο αίτημα της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής. Ο κομισάριος του NBA καλείται, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, να απαντήσει σε κάποια πολύ σημαντικά ερωτήματα μετά τον σάλο που έχει ξεσπάσει.

Κλήθηκε να απαντήσει για την έκταση του σκανδάλου, για τους κανόνες του ΝΒΑ για τον στοιχηματισμό, αλλά και στη στάση της λίγκας σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Athletic δεν θα υπάρξει κάτι νεότερο απόψε, αφού έχουν θέμα με το κλείσιμο στο αμερικανό δημόσιο εδώ και σχεδόν ένα μήνα (έτσι δεν γίνεται να καταθέσει ο Σίλβερ μέχρι τη διορία αυτή).

Πάντως υπάρχει και άλλη μια προθεσμία που ολοκληρώνεται στις 10 Νοεμβρίου.

«Η αρχική μου αντίδραση ήταν ότι ήμουν βαθιά αναστατωμένος. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για το πρωτάθλημα και τους οπαδούς του από την ακεραιότητα της διοργάνωσης. Έτσι, είχα ένα κενό στο στομάχι μου. Ήμουν πολύ αναστατωμένος.

Αυτό που συνέβη λοιπόν ήταν επειδή τα στοιχήματα τοποθετήθηκαν μέσω νομιμοποιημένων νόμιμων εταιρειών στοιχημάτων, και εντόπισαν παράλογη συμπεριφορά γύρω από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι τον Μάρτιο του 2023. Και έτσι, μας το έφεραν στην αντίληψή μας οι ρυθμιστικές αρχές και οι εταιρείες στοιχημάτων. Στη συνέχεια εξετάσαμε αυτήν την κατάσταση και ήμασταν πολύ διαφανείς σχετικά με αυτήν. Και ενώ υπήρχε αυτό το παράλογο στοίχημα, ειλικρινά, δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα», είχε τονίσει ο κομισάριος του ΝΒΑ για το σκάνδαλο.