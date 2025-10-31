Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στο NBA, μετά τη νίκη των Μπακς επί των Γουόριορς.

Με τέσσερα παιχνίδια συνεχίστηκε η δράση τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10). Μεταξύ άλλων, οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να πάρουν ακόμη μία νίκη, έχοντας επιβληθεί των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 120-110 και πλέον βρίσκονται στο 4-1.

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογική κατάταξη τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική περιφέρεια του NBA.

Η βαθμολογία

Ανατολή

Μπουλς 4-0 Σίξερς 4-0 Μπακς 4-1 Χιτ 3-2 Καβαλίερς 3-2 Πίστονς 3-2 Νικς 2-2 Χοκς 2-3 Χόρνετς 2-3 Σέλτικς 2-3 Μάτζικ 2-4 Ράπτορς 1-4 Γουίζαρντς 1-4 Πέισερς 0-4 Νετς 0-5

Δύση