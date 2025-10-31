Βαθμολογία του NBA: Μόνοι στην τρίτη θέση της Ανατολής οι Μπακς
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στο NBA, μετά τη νίκη των Μπακς επί των Γουόριορς.
Με τέσσερα παιχνίδια συνεχίστηκε η δράση τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10). Μεταξύ άλλων, οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να πάρουν ακόμη μία νίκη, έχοντας επιβληθεί των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 120-110 και πλέον βρίσκονται στο 4-1.
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογική κατάταξη τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική περιφέρεια του NBA.
Η βαθμολογία
Ανατολή
- Μπουλς 4-0
- Σίξερς 4-0
- Μπακς 4-1
- Χιτ 3-2
- Καβαλίερς 3-2
- Πίστονς 3-2
- Νικς 2-2
- Χοκς 2-3
- Χόρνετς 2-3
- Σέλτικς 2-3
- Μάτζικ 2-4
- Ράπτορς 1-4
- Γουίζαρντς 1-4
- Πέισερς 0-4
- Νετς 0-5
Δύση
- Θάντερ 6-0
- Σπερς 5-0
- Νάγκετς 3-2
- Γουόριορς 4-2
- Μπλέιζερς 3-2
- Λος Άντζελες Λέικερς 3-2
- Γκρίζλις 3-2
- Τζαζ 2-2
- Κλίπερς 2-2
- Ρόκετς 2-2
- Τίμπεργουλβς 2-3
- Μάβερικς 2-3
- Σανς 1-4
- Κινγκς 1-4
- Πέλικανς 0-4
@Photo credits: NBA/Getty Images
