Οι Ορλάντο Μάτζικ επικράτησαν εκτός έδρας των Σάρλοτ Χόρνετς με 123-107, σε μία αναμέτρηση όπου είχαν σταθερά το «πάνω χέρι» και το προβάδισμα.
Ο Φραντζ Βάγκνερ αναδείχθηκε σε πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους, έχοντας φτάσει τους 21 πόντους, ο Πάολο Μπανκέρο ξεχώρισε με τους 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ ενώ 20 πόντους σημείωσε και ο Άντονι ΜΠλακ, ενώ στους 18 έφτασε ο Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ. 19 είχε ο Τρίσταν Ντα Σίλβα.
Από τους γηπεδούχους, ο Κόλιν Σέξτον ολοκλήρωσε έχοντας σημειώσει 19 πόντους, 17 με 13 ασίστ είχχε ο ΛαΜέλο Μπολ, 17 πόντους είχε και ο Ράιαν Κάλκμπρενερ, 16 είχε ο Μάιλς Μπρίτζες ενώ με 10 τελείωσε ο Μούσα Ντιαμπάτε.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-38, 58-71, 85-92, 107-123
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.