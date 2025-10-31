Οι Μάτζικ πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Χόρνετς με 123-107.

Οι Ορλάντο Μάτζικ επικράτησαν εκτός έδρας των Σάρλοτ Χόρνετς με 123-107, σε μία αναμέτρηση όπου είχαν σταθερά το «πάνω χέρι» και το προβάδισμα.

Ο Φραντζ Βάγκνερ αναδείχθηκε σε πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους, έχοντας φτάσει τους 21 πόντους, ο Πάολο Μπανκέρο ξεχώρισε με τους 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ ενώ 20 πόντους σημείωσε και ο Άντονι ΜΠλακ, ενώ στους 18 έφτασε ο Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ. 19 είχε ο Τρίσταν Ντα Σίλβα.

Από τους γηπεδούχους, ο Κόλιν Σέξτον ολοκλήρωσε έχοντας σημειώσει 19 πόντους, 17 με 13 ασίστ είχχε ο ΛαΜέλο Μπολ, 17 πόντους είχε και ο Ράιαν Κάλκμπρενερ, 16 είχε ο Μάιλς Μπρίτζες ενώ με 10 τελείωσε ο Μούσα Ντιαμπάτε.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-38, 58-71, 85-92, 107-123

