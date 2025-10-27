NBA: Εκτός για δύο εβδομάδες ο Έντουαρντς
«Ξινή» βγήκε για τους Τίμπεργουλβς η νίκη επί των Ιντιάνα Πέισερς με 114-110 καθώς είδαν τον Άντονι Έντουαρντς να αποχωρεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα.
Συγκεκριμένα ο Έντουαρντς ένιωσε σφίξιμο στον οπίσθιο μηριαίο και αμέσως σήμανε συναγερμός στις τάξεις της ομάδας. Έκτοτε δεν πάτησε ξανά το πόδι του στο παρκέ ωστόσο το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε την ομάδα της Μινεσότα να φτάσει στην τελική επικράτηση.
Ο αστέρας των «Λύκων» θα χρειαστεί να χάσει δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN.
Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards will miss two weeks with a right hamstring strain, sources tell ESPN. pic.twitter.com/w1bULRERVP— Shams Charania (@ShamsCharania) October 27, 2025
