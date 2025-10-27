Ο Άντονι Έντουαρντς θα μείνει στα πιτς για δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο.

«Ξινή» βγήκε για τους Τίμπεργουλβς η νίκη επί των Ιντιάνα Πέισερς με 114-110 καθώς είδαν τον Άντονι Έντουαρντς να αποχωρεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Συγκεκριμένα ο Έντουαρντς ένιωσε σφίξιμο στον οπίσθιο μηριαίο και αμέσως σήμανε συναγερμός στις τάξεις της ομάδας. Έκτοτε δεν πάτησε ξανά το πόδι του στο παρκέ ωστόσο το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε την ομάδα της Μινεσότα να φτάσει στην τελική επικράτηση.

Ο αστέρας των «Λύκων» θα χρειαστεί να χάσει δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN.