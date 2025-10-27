«Ξινή» βγήκε για τους Τίμπεργουλβς η νίκη επί των Ιντιάνα Πέισερς με 114-110 καθώς είδαν τον Άντονι Έντουαρντς να αποχωρεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη των «Λύκων» επί των Πέισερς καθώς είδαν τον φυσικό ηγέτη της ομάδας να αποχωρεί από παρκέ τρία λεπτά μετά το πρώτο τζάμπολ.

Συγκεκριμένα ο Άντονι Έντουαρντς ένιωσε σφίξιμο στον οπίσθιο μηριαίο και αμέσως σήμανε συναγερμός στις τάξεις της ομάδας. Έκτοτε δεν πάτησε ξανά το πόδι του στο παρκέ ωστόσο το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε την ομάδα της Μινεσότα να φτάσει στην τελική επικράτηση με 114-110.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος πέτυχε τους 20 από τους 31 πόντους στο πρώτο ημίχρονο έχοντας συνολικά 10/14 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8/10 βολές. Ο ΝτιΒιντσέντζο πρόσθεσε 17 πόντους με 3/8 τρίποντα, ενώ με double double τελείωσαν το ματς, τόσο ο Ρούντι Γκομπέρ (14π., 18ριμπ.) όσο και ο Ναζ Ριντ (16π., 10ριμπ.)

Στον αντίποδα, οι περσινοί φιναλίστ του NBA, Ιντιανα Πέισερς, γνώρισαν την 3η τους ήττα ύστερα από τα τρία παιχνίδια της σεζόν. Ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ άλλους 18 πόντους με 5/12 τρίποντα είχε ο Άαρον Νέσμιθ.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-28, 58-60, 86-77, 114-110.