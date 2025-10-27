Ο Τσαρλς Μπάσεϊ έχει ακουστεί έντονα για τις ομάδες της Euroleague αλλά ο ίδιος προσπαθεί να κερδίσει μια θέση στο NBA.

Το όνομά του έχει «παίξει» αρκετά στα ρεπορτάζ των ομάδων της Euroleague οι οποίες ψάχνουν για ψηλό. Όπως για παράδειγμα στην Παρτίζαν πριν συμφωνήσει με τον Μπρούνο Φερνάντο.

Όπως φαίνεται ωστόσο ο Τσαρλς Μπάσεϊ είναι διατεθειμένος να εξαντλήσεις τις πιθανότητες που του αναλογούν ώστε να παραμείνει στο NBA. Οι Μέμφις Γκρίζλις του δίνουν -σε πρώτη φάση- μια πρώτη ευκαιρία μέσω της λεγόμενης «hardship exception» λόγω των πολλών προβλημάτων τραυματισμών.

Συγκεκριμένα οι Τάι Τζερόμ, Σκότι Πίπεν Τζούνιορ, Μπράντον Κλαρκ και Ζακ Έντεϊ θα μείνουν εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπερ και σημαίνει ότι ανοίγει και ο δρόμος για ένα 10ήμερο συμβόλαιο μέσω της «hardship exception».

Τι είναι η «hardship exception»

Η «hardship exception» στο NBA (σ.σ. η οποία λέγεται και «hardship roster exception») είναι ένας ειδικός κανονισμός που επιτρέπει σε μια ομάδα να υπογράψει επιπλέον παίκτες προσωρινά, όταν έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς ή παίκτες μη διαθέσιμους και δεν μπορεί να παρατάξει στα ματς του πρωταθλήματος τον ελάχιστο αριθμό ενεργών παικτών.

Η «hardship exception ενεργοποιείται όταν μια ομάδα έχει τουλάχιστον 4 παίκτες τραυματίες, οι οποίοι έχουν ήδη χάσει τουλάχιστον 3 συνεχόμενα παιχνίδια και αναμένεται να παραμείνουν εκτός για τουλάχιστον 2 ακόμη εβδομάδες. Αν εγκριθεί το αίτημα από το NBA, τότε η ομάδα παίρνει το δικαίωμα να προσθέσει έναν επιπλέον παίκτη (ή περισσότερους, ανάλογα με την κατάσταση).