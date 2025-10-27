Ο Όστιν Ριβς έκανε το ματς της ζωής του απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς σημειώνοντας 51 πόντους στη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς.

Τι και αν απουσίαζαν οι Λεμπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς! Υπήρχε ο Όστιν Ριβς για να κάνει τη δουλειά και των δύο σούπερ σταρ των Λέικερς και του NBA.

Συγκεκριμένα τελείωσε το ματς με 51 πόντους, έχοντας 6/12 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 21/22 βολές, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 39 λεπτά συμμετοχής!

Αποτέλεσμα; Να οδηγήσει τους Λέικερς στην τελική επικράτηση απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς με 127-120!