Λέικερς, Ριβς: Το βίντεο από το ματς της... ζωής του
Τι και αν απουσίαζαν οι Λεμπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς! Υπήρχε ο Όστιν Ριβς για να κάνει τη δουλειά και των δύο σούπερ σταρ των Λέικερς και του NBA.
Συγκεκριμένα τελείωσε το ματς με 51 πόντους, έχοντας 6/12 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 21/22 βολές, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 39 λεπτά συμμετοχής!
Αποτέλεσμα; Να οδηγήσει τους Λέικερς στην τελική επικράτηση απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς με 127-120!
Δείτε το βίντεο από την ματσάρα του Ριβς
