Με τον Όστιν Ριβς να πραγματοποιεί το ματς της... ζωής του έχοντας 51 πόντους, οι Λος Άντζελες Λέικερς έφυγαν με τη νίκη από το Σακραμέντο, κερδίζοντας τους Κινγκς με 127-120.

No Lebron? No Luka? No problem για τους Λος Άντζελες Λέικερς. Με τέτοιον Όστιν Ριβς, οι «Λιμνάνθρωποι» μπορούν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο!

Αν και οι δύο σούπερ σταρ της ομάδας ήταν εκτός, ο Ριβς όχι μόνο έδωσε δυναμικό «παρών» αλλά έμελλε να πραγματοποιήσει το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του σημειώνοντας και προσωπικό ρεκόρ πόντων στη νίκη των Λέικερς επί των Σακραμέντο Κινγκς εκτός έδρας. Και μάλιστα αγγίζοντας και το triple double!

Συγκεκριμένα τελείωσε το ματς με 51 πόντους, έχοντας 6/12 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 21/22 βολές, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 39 λεπτά συμμετοχής! Αν η τι άλλο θα είναι το ματς που θα θυμάται για όλη του τη ζωή! Ο ΝτιΆντρε Έιτον τον συμπλήρωσε με 22 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ ο Ρούι Χατσιμούρα πρόσθεσε άλλους 18 πόντους.

Αυτή ήταν η 2η νίκη των Λέικερς σε τρία παιχνίδια, την ώρα που οι Κινγκς υπέστησαν την 2η ήττα τους στον αντίστοιχο αριθμό αγώνων. Ο Ζακ Λαβίν είχε 32 πόντους με 4/9 τρίποντα, ο ΝτεΡόζαν πέτυχε 21 πόντους, ενώ ο Ντένις Σρούντερ τελείωσε το ματς με 18 πόντους και 12 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-36, 62-62, 90-95, 120-127.