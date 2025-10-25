Το Gazzetta σας παρουσιάζει δέκα από τους Ευρωπαίους παίκτες του NBA, οι οποίοι ξεχωρίζουν και αξίζει να τους παρακολουθήσετε μέσα στη σεζόν.

Κάποτε, το να πάει κάποιος Ευρωπαίος παίκτης στο NBA, ήταν ένα σχεδόν άπιαστο όνειρο. Ακόμα και παίκτες που είχαν αφήσει το στίγμα τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπρεπε να δουλέψουν πολύ σκληρά για να αποκτήσουν μία θέση, δίπλα στους Αμερικάνους.

Με τα χρόνια από εκείνες τις εποχές να έχουν περάσει, δεν είναι λίγοι οι Ευρωπαίοι οι οποίοι έχουν πάρει θέση... πρωταγωνιστών στο NBA, έχοντας δημιουργήσει ο καθένας δικό τους fan base ενώ παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελούν «σημαίες» ολόκληρων franchise. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι τη φετινή σεζόν υπάρχει ρεκόρ international παικτών αλλά και Ευρωπαίων, οι οποίοι φτάνουν τους 71!

Με τη νέα σεζόν να έχει ξεκινήσει από τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/10), ήδη έχουμε δει μερικούς από αυτούς να εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους, σε μία χρονιά όπου έχει προσφέρει από νωρίς μεγάλες βραδιές.

Το Gazzetta, ξεχωρίζει 10 από τους Ευρωπαίους που αγωνίζονται αυτήν την περίοδο στο NBA και αξίζει να παρακολουθήσετε στα μεγάλα παρκέ στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Γιάννης Αντετοκούνμπο - Μιλγουόκι Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο NBA εδώ και 12 χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο ίδιος έχει καταφέρει να τοποθετήσει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της λίγκας. Από το 2013 μέχρι και σήμερα, ο Greek Freak, κατάφερε μεταξύ άλλων να κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2021 ενώ βγήκε δύο φορές MVP (2019,2020). Ο ίδιος έχει γίνει... θρύλος στο Μιλγουόκι και τους Μπακς. Την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο από 30,4 πόντους με 11,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ σε 34,2 λεπτά εντός παρκέ.

Λούκα Ντόντσιτς - Λος Άντζελες Λέικερς

Ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να είναι μόλις 26 ετών, ωστόσο έχει καταφέρει μέσα από τις επιδόσεις του να γίνει ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες της γενιάς του. Παρά τα όσα είχε ακούσει πριν από την πρώτη του χρονιά στο NBA, ο ίδιος είναι ένας εν δυνάμει MVP, έχοντας οδηγήσει τους Μάβερικς στους τελικούς του 2024, προτού πάει στους Λος Άντζελες Λέικερς σε ένα από τα πιο ιστορικά trade στην ιστορία. Ο Σλοβένος σταρ, την περασμένη σεζόν μετρούσε κατά μέσο όρο από 28,2 πόντους με 8,2 ριμπάουντ και 7,7 ασίστ σε 35,4 λεπτά.

Νίκολα Γιόκιτς - Ντένβερ Νάγκετς

Ο 30χρονος Σέρβος σέντερ που φαίνεται να βλέπει το μπάσκετ σαν... αγγαρεία. Ο Νίκολα Γιόκιτς βρίσκεται στο NBA από το 2015 και με σταθερή δουλειά μέσα στα χρόνια, μπόρεσε να γίνει ένας από τους πιο κυρίαρχους παίκτες του πρωταθλήματος. Το 2023 κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ενώ έχει βγει τρεις φορές MVP (2021, 2022, 2024). Την περασμένη σεζόν μετρούσε κατά μέσο όρο από 29,6 πόντους με 12,7 ριμπάουντ και 10,2 ασίστ σε 36,7 λεπτά συμμετοχής.

Βίκτορ Γουεμπανιάμα - Σαν Αντόνιο Σπερς

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μπορεί να τράβηξε τα βλέμματα όλου του κόσμου λόγω του σώματός του, ωστόσο απέδειξε και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι όσο είναι υγιής μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην ομάδα του. Την περασμένη χρονιά ταλαιπωρείθηκε από φλεβική θρόμβωση, ωστόσο στο διάστημα που έπαιξε (46 αγώνες) είχε κατά μέσο όρο από 24,3 πόντους με 11 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 33,2 λεπτά εντός παρκέ.

Ντομάντας Σαμπόνις - Σακραμέντο Κινγκς

Ο Ντομάντας Σαμπόνις συμπληρώνει πλέον μία δεκαετία παρουσίας στο NBA. Με τη φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς φαίνεται πως έχει καταφέρει να βρει τη θέση του στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Ενδεικτικό άλλωστε είναι το γεγονός ότι την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο από 17,2 πόντους με 11 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ σε 27,1 λεπτά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο 29χρονος ψηλός είναι γιος του Hall Of Famer, Αρβίντας Σαμπόνις που είχε γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο NBA.

Άλπερεν Σένγκουν - Χιούστον Ρόκετς

Μπορεί αρκετός κόσμος να έμαθε τον Άλπερεν Σένγκουν από την... κόντρα του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο περασμένο EuroBasket, ωστόσο όσοι παρακολουθούν NBA σίγουρα είχαν δει το όνομά του να ξεχωρίζει, μέσα από τις εμφανίσεις του με τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς. Την περασμένη σεζόν μάλιστα ήταν από τους κορυφαίους για την ομάδα του, μετρώντας κατά μέσο όρο από 19,1 πόντους με 10,3 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ σε 31,5 λεπτά εντός παρκέ.

Φραντζ Βάγκνερ - Ορλάντο Μάτζικ

Ο Φραντζ Βάγκνερ κατάφερε να μπει στον κόσμο του NBA το 2021, όταν οι Ορλάντο Μάτζικ τον επέλεξαν στο όγδοο pick του πρώτου γύρου. Έκτοτε, ο 24χρονος Γερμανός σέντερ προσπαθεί να κάνει αισθητή την παρουσία του, έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σταθερούς και καλούς παίκτες του πρωταθλήματος. Την περασμένη σεζόν είχε από 24,2 πόντους με 5,7 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ σε 33,7 λεπτά εντός παρκέ. Στο πλάι του μάλιστα βρίσκεται και ο μεγαλύτερος αδερφός του, Μόριτζ, ο οποίος προτού τραυματιστεί είχε από 12,9 πόντους με 4,9 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ.

Ίβιτσα Ζουμπατς - Λος Άντζελες Κλίπερς

Ο Ίβιτσα Ζούμπατς έγινε pick από τους Λέικερς το 2016, ωστόσο χωρίς να μπορέσει να βρει θέση στο ρόστερ, πήγε στην έτερη ομάδα τους Λος Άντζελες, τους Κλίπερς. Ο 28χρονος Κροάτης σέντερ με ύψος 2,13 μέτρα, ανεβάζει κάθε χρόνο σταθερά τα νούμερά του. Την περασμένη σεζόν μετρούσε από 16,8 πόντους με 12,6 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ ενώ έχει την ευκαιρία να κάνει μία από τις καλύτερες χρονιές του.

Λάουρι Μάρκανεν - Γιούτα Τζαζ

Ο Λάουρι Μάρκανεν βρίσκεται στο NBA από το 2017 όταν και έκανε το πρώτα του βήματα με τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς. Από το 2022 βρίσκεται στους Γιούτα Τζαζ και έχει καταφέρει να γίνει και αυτός ένας από τους σταθερά καλούς ψηλούς (2,13 μ.) του πρωταθλήματος. Το καλοκαίρι πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή πορεία στο EuroBasket ενώ την περασμένη σεζόν στην Αμερική είχε κατά μέσο όρο από 19 πόντους με 5,9 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 31,4 λεπτά συμμετοχής.

Κρίσταπς Πορζίνγκις - Ατλάντα Χοκς

Ένας ακόμη παίκτης όπου στην αρχή της καριέρας του στο NBA, το 2015, είχε δεχθεί πολλά αρνητικά σχόλια. Ο 30χρονος πλέον Λετονός ωστόσο, μπορεί να λέει ότι ήταν μέλος με σημαντικό ρόλο στην πρωταθληματική πορεία των Μπόστον Σέλτικς το 2024. Την περασμένη σεζόν μετρούσε κατά μέσο όρο από 19,5 πόντους με 6,8 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 28,8 λεπτά συμμετοχής. Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις ετοιμάζεται για τον νέο σταθμό της καριέρας του, στους Ατλάντα Χοκς.