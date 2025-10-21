NBA: Ρεκόρ ο αριθμός των internationals και των Ευρωπαίων

Νίκος Καρφής
Γιάννης Αντετοκούνμπο Αλπερέν Σενγκούν
Φέτος βρίσκονται 135 μη Αμερικανοί παίκτες σε ομάδες του ΝΒΑ, κάτι που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της λίγκας.

Η φετινή σεζόν στο ΝΒΑ θα ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τετάρτης 22/10, τους Θάντερ να κοντράρονται με τους Ρόκετς. Στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη θα έχουμε ρεκόρ φέτος σχετικά με το νούμερο των μη Αμερικανών στη λίγκα. Συνολικά 135 international players βρίσκονται στο ρόστερ των ομάδων της λίγκας.

Τώρα ο αριθμός των Ευρωπαίων φτάνει τους 71, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς, Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα να ξεχωρίζουν. Επιπλέον 43 χώρες εκτός ΗΠΑ εκπροσωπούνται στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Φυσικά οι Έλληνες είναι δύο, αφού μαζί με τον Greek Freak στα ελάφια βρίσκεται και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα με τους περισσότερους Ευρωπαίους είναι οι Νικς με Γιαμπουσέλε, Nτάντιετ, Χουκπόρτι, Ντιαβαρά, Ανουνόμπι και Εβμπουομουάν. Τέσσερις είναι οι ομάδες με πέντε Ευρωπαίους, οι Χοκς, οι Σέλτικς, οι Χιτ και οι Μάτζικ.

NBA

Τέλος σε έξι ομάδες αγωνίζονται 4 Ευρωπαίοι και αυτές είναι οι Νετς, Κλίπερς, Θάντερ, Μπλέιζερς, Κινγκς και Γουίζαρντς.

 

