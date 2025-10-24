Ο Τέρι Ροζίερ συνελήφθη από το FBI, κατηγορούμενος σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού και κυκλοφόρησε η φωτογραφία του με χειροπέδες.

Μπλεξίματα με τον Νόμο για τον Τέρι Ροζίερ που συνελήφθη από το FBI, κατηγορούμενος πως συμμετείχε σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού «στήνοντας» τα ίδια του τα παιχνίδια. O «Scary Τέρι», σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενημέρωσε τους συνεργούς του ότι θα αποχωρούσε πρόωρα από την αναμέτρηση των Σάρλοτ Χόρνετς στις 23 Μαρτίου 2023, επικαλούμενος τραυματισμό.

Οι κατηγορούμενοι τοποθέτησαν τότε στοιχήματα άνω των 200.000 δολαρίων στο «under» των στατιστικών του, με τον Ρόζιερ να αποσύρεται από το παιχνίδι μόλις εννέα λεπτά μετά την έναρξη. Μάλιστα τα κέρδη ο παίκτης τα παρέλαβε στο σπίτι του!

Aυτό είχε σαν αποτέλεσμα το ΝΒΑ να βγάλει ανακοίνωση θέτοντας εκτός λίγκας τον Τέρι Ροζίερ, αλλά και τον Τσόνσι Μπίλαπς εξαιτίας των συλλήψεών τους για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού.

Μάλιστα κυκλοφόρησε και η πρώτη φωτογραφία του Ροζίερ στο δικαστήριο με χειροπέδες, με τον πρώην παίκτων των Σέλτικς, των Χιτ και των Χόρνετς να φορά φούτερ με κουκούλα της Σάρλοτ. Θα αφεθεί ελεύθερος από το δικαστήριο, αφού έθεσε ως εγγύηση την περιουσία του στη Φλόριντα, αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων.