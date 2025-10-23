Ο άλλοτε «Scary Τέρι» των παρκέ έγινε το κεντρικό πρόσωπο ενός πραγματικού... θρίλερ. Ο Τέρι Ρόζιερ συνελήφθη από το FBI, κατηγορούμενος πως συμμετείχε σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού στήνοντας τα ίδια του τα παιχνίδια.

Σάλος έχει προκληθεί στο ΝΒΑ μετά τη σύλληψη του Τέρι Ροζίερ τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας του FBI για παράνομο στοιχηματισμό, γνωστής ως «Operation Nothing But Net».

Στο πλαίσιο της έρευνας, έξι άτομα, ανάμεσά τους ο Ροζίερ και ο Ντέιμον Τζόουνς, κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα διαφθοράς που εκμεταλλευόταν εσωτερικές πληροφορίες παικτών και ομάδων του ΝΒΑ για τοποθέτηση στοιχημάτων τύπου prop bets. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αποκόμιζαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε κάθε στοίχημα, ποντάροντας σε συγκεκριμένες επιδόσεις παικτών που γνώριζαν εκ των προτέρων πως δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά περιστατικά αφορά τον «Scary Τέρι», ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενημέρωσε τους συνεργούς του ότι θα αποχωρούσε πρόωρα από την αναμέτρηση των Σάρλοτ Χόρνετς στις 23 Μαρτίου 2023, επικαλούμενος τραυματισμό. Οι κατηγορούμενοι τοποθέτησαν τότε στοιχήματα άνω των 200.000 δολαρίων στο «under» των στατιστικών του, με τον Ρόζιερ να αποσύρεται από το παιχνίδι μόλις εννέα λεπτά μετά την έναρξη. Μάλιστα τα κέρδη ο παίκτης τα παρέλαβε στο σπίτι του!

Το συγκεκριμένο ματς έληξε με ήττα των Χόρνετς από τους Πέλικανς (96-115) με τον Ροζίερ να σκοράρει μόλις 5 πόντους με 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα κλέψιμο. Στο παιχνίδι είχε ξεχωρίσει η εμφάνιση του Μπράντον Ίνγκραμ με triple double 30 πόντων, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ που οδήγησε στη νίκη την ομάδα της Νέας Ορλεάνης.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στον ίδιο. Ο πρώην παίκτης των Ράπτορς, Τζόντεϊ Πόρτερ, φέρεται να εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει στο σχέδιο λόγω χρεών από τζόγο, ενώ οι ομάδες που εμπλέκονται στα επίμαχα στοιχήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους Χόρνετς, Μπλέιζερς, Λέικερς και Ράπτορς.

Ο Ρόζιερ, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε 665 παιχνίδια κανονικής περιόδου με Σέλτικς, Χόρνετς και Χιτ, έχοντας μέσους όρους 13.9 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες που ενδέχεται να τερματίσουν πρόωρα την καριέρα του.