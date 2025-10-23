Μπλέιζερς - Τίμπεργουλβς 114-118: Μέγας Έντουαρντς, «πυροβόλησε» με 40άρα
Είναι ένα από τα φαβορί για το βραβείο του MVP και το έδειξε από την πρεμιέρα. ο Άντονι Έντουαρντς ήταν ασταμάτητος κόντρα στους Μπλέιζερς και οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 118-114.
Ο Άντονι Έντουαρντς είχε 41 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Ραντλ να μετρά 19 και τον Μακντάνιελς 18. Από την άλλη πλευρά ο Γκραντ είχε 29 πόντους και ο Άβντια 20 πόντους με 7 ριμπάουντ. Mάλιστα ο ηγέτης των λύκων πέτυχε και το dagger στο τέλος που... καθάρισε το Πόρτλαντ.
Οι λύκοι πήραν το ματς γιατί έκαναν ένα επιμέρους 30-19 στο τελευταίο δεκάλεπτο και φυσικά είχαν τον Ant-man σε απίθανη βραδια.
Από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας πλέον και σίγουρα μέσα στους 5-6 πιο εντυπωσιακούς, με τα καρφώματα του και όχι μόνο να κλέβουν την παράσταση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.