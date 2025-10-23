O Έντουαρντς είχε κέφια και οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 118-114 των Μπλέιζερς.

Είναι ένα από τα φαβορί για το βραβείο του MVP και το έδειξε από την πρεμιέρα. ο Άντονι Έντουαρντς ήταν ασταμάτητος κόντρα στους Μπλέιζερς και οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 118-114.

Ο Άντονι Έντουαρντς είχε 41 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Ραντλ να μετρά 19 και τον Μακντάνιελς 18. Από την άλλη πλευρά ο Γκραντ είχε 29 πόντους και ο Άβντια 20 πόντους με 7 ριμπάουντ. Mάλιστα ο ηγέτης των λύκων πέτυχε και το dagger στο τέλος που... καθάρισε το Πόρτλαντ.

Οι λύκοι πήραν το ματς γιατί έκαναν ένα επιμέρους 30-19 στο τελευταίο δεκάλεπτο και φυσικά είχαν τον Ant-man σε απίθανη βραδια.

Από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας πλέον και σίγουρα μέσα στους 5-6 πιο εντυπωσιακούς, με τα καρφώματα του και όχι μόνο να κλέβουν την παράσταση.