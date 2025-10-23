Ο Σπένσερ Ντινγουίντι παίζει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και το Gazzetta θυμάται την κορυφαία του σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο Ολυμπιακός πάει να κάνει κίνηση που θα δημιουργήσει «κρότο» στην Ευρώπη, με τους Ερυθρόλευκους να προσπαθούν να κάνουν δικό τους τον Σπένσερ Ντινγουίντι!

Ο έμπειρος γκαρντ έχει μια αξιοπρόσεχτη καριέρα στο ΝΒΑ, με την σεζόν 2019-20 να παραμένει το highlight. Τότε είχε τρελάνει κόσμο με τις εμφανίσεις του στους Νετς.

Η σεζόν με τους 20+ πόντους μέσο όρο

Δίχως αμφιβολία ο Ντινγουίντι δεν πρόκειται να ξεχάσει την σεζόν 2019-20. Τότε έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του και έκλεισε τη regular season με 20.6 πόντους, 6.8 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ. Αγωνίστηκε σε 64 ματς, τα 49 ως βασικός και πρόσφερε σημαντικές βοήθειες στο Μπρούκλιν.

Σε αυτό το διάστημα πραγματοποίησε αρκετές μεγάλες εμφανίσεις όπως το ρεκόρ καριέρας με τους 41 πόντους που έκανε κόντρα στους Σπερς, αλλά και οι 28 που είχε βάλει με τους Πίστονς. Mεγάλα ματς έκανε κόντρα σε Πόρτλαντ και Ατλάντα με 34 και 39 πόντους αντίστοιχα, δείχνοντας την εκπληκτική κατάσταση του.

Σε αυτό βοήθησε και ο τραυματισμός του Ίρβινγκ κατά τη διάρκεια της σεζόν, αφού ο Σπένσερ πήρε περισσότερες ευθύνες και χρόνο στην πεντάδα του Μπρούκλιν.

Παρόλα αυτά η χρονιά έληξε άδοξα στα playoffs για την ομάδα του, αφού δεν κατάφερε να κοντράρει τους Ράπτορς. Οι Καναδοί σκούπισαν τους Νετς με 4-0 και τους σταμάτησε πρόωρα τις ελπίδες.