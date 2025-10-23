Oι Μπουλς επικράτησαν με 115-111 των Πίστονς, με τον Βούτσεβιτς πρωταγωνιστή.

Το Σικάγο θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα φέτος και το έδειξε την πρεμιέρα κόντρα στους Πίστονς. Οι Μπουλς επικράτησαν με 115-111 στην πρεμιέρα, με τον Βούτσεβιτς να κάνει τη διαφορά.

Ο Μαυροβούνιος ήταν κορυφαίος με 28 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ στους 21 σταμάτησε ο Μπουζέλις που φέτος αναμένεται να κάνει σπουδαία σεζόν.

Από την άλλη πλευρά ο Κέιντ Κάνινγχαμ είχε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο Στιούαρτ μέτρησε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.