Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Γιάννης που δεν σταματιέται, ο Αβδάλας που θα γίνει All Star και ο MVP Ντόντσιτς»
Πλούσιο ήταν το τελευταίο Gazz Floor by Novibet, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να απαντά σε ερωτήσεις από κόσμο και συναδέλφους και να μην... μασά τα λόγια του.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε για τον Λούκα Ντόντσιτς, σχολιάζοντας την περσινή ανταλλαγή του στους Λέικερς και εξήγησε γιατί ο Σλοβένος σταρ της ομάδας του Λος Άντζελες μπορεί να βγει MVP του NBA φέτος.
Επιπλέον ο Ιωάννης Παπαπέτρου παρέθεσε ιστορίες από την συνύπαρξή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και να αναφέρεται στο πόσο δύσκολη είναι η άμυνα πάνω του, ακόμη και στην προπόνηση, ενώ αποθέωσε το ταλέντο του Νεοκλή Αβδάλα.
