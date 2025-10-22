Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Γιάννης που δεν σταματιέται, ο Αβδάλας που θα γίνει All Star και ο MVP Ντόντσιτς»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο τελευταίο Gazz Floor by Novibet για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Νεοκλή Αβδάλα αλλά και τον Λούκα Ντόντσιτς.

Πλούσιο ήταν το τελευταίο Gazz Floor by Novibet, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να απαντά σε ερωτήσεις από κόσμο και συναδέλφους και να μην... μασά τα λόγια του.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε για τον Λούκα Ντόντσιτς, σχολιάζοντας την περσινή ανταλλαγή του στους Λέικερς και εξήγησε γιατί ο Σλοβένος σταρ της ομάδας του Λος Άντζελες μπορεί να βγει MVP του NBA φέτος.

Επιπλέον ο Ιωάννης Παπαπέτρου παρέθεσε ιστορίες από την συνύπαρξή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και να αναφέρεται στο πόσο δύσκολη είναι η άμυνα πάνω του, ακόμη και στην προπόνηση, ενώ αποθέωσε το ταλέντο του Νεοκλή Αβδάλα.