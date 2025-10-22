Οι πρωταθλητές της περασμένης σεζόν του NBA, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, παρέλαβαν τα δαχτυλίδια τους.

Η νέα σεζόν του NBA επιτέλους έφτασε. Παρά το τζάμπολ στη νέα αγωνιστική περίοδο, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είχαν την ευκαιρία να χαρούν για μία ακόμη φορά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα, πριν από το μεγάλο «θρίλερ» όπως αποδείχθηκε της πρεμιέρας με αντίπαλο τους Χιούστον Ρόκετς, όπου κατάφεραν να πάρουν τελικά τη νίκη μετά από δύο παρατάσεις με 125-124, οι Θάντερ παρέλαβαν τα δαχτυλίδια τους.

Οι παίκτες, είχαν επίσης την ευκαιρία να δουν το λάβαρο του πρωταθλήματος να ανεβαίνει στην οροφή του γηπέδου, αφήνοντας έτσι ένα νέο κομμάτι στην ιστορία της ομάδας.

NBA Champions has a nice ring to it 💍 pic.twitter.com/pyzBCmW9Q5 October 22, 2025