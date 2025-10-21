Team World VS Team USA: Ποιος θα νικούσε; (poll)

To Gazzetta έφτιαξε τις πεντάδες της Team World και της Team USA και ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν ποιος θα νικούσε.

Έφτασε αυτή η υπέροχη βραδιά της σεζόν που ξεκινά το ΝΒΑ, το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη. Οι λάτρεις της λίγκας επιτέλουν θα δουν τους αγαπημένους τους σταρ και περιμένουν για άλλη μια χρονιά μαγικά πράγματα.

Το Gazzetta πιστό στο... ραντεβού του με το ΝΒΑ, βάζει στην εξίσωση τους αναγνώστες του και τους ζητά να επιλέξουν ανάμεσα στην Team World και την Team USA που έχουν δημιουργηθεί. Φτιάξαμε τις πεντάδες, τις παρουσιάζουμε και ζητάμε από τον κόσμο να διαλέξει. Μάλιστα αυτό το ντέρμπι θα το δούμε φέτος και στο All Star Game, κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια.

Team World (Ντόντσιτς, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Γιάννης, Γουεμπανιάμα, Γιόκιτς)

Για να τους χωρέσουμε όλους η ομάδα θα είναι πολύ ψηλή. Στα γκαρντ δεν γινοται να μην μπει ο περσινός MVP και πρωταθλητής με τους Θάντερ. Ένας εκπληκτικός ηγέτης και two way player που ακούει στο όνομα Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Δίπλα του στα γκαρντ ο μάγος Ντόντσιτς που κάνει τα πάντα στο παρκέ και θα δώσει σημαντικά στοιχεία στην Team World όπως σκορ και δημιουργία. Αναγκαστικά θα κατεβάσουμε στο «3» τον ασταμάτητο Γιάννη Αντετοκούνμπο για να χωρέσουν όλοι. Άλλωστε ο Γιάννης θα μπαίνει μέσα και θα τους ισοπεδώνει όλους, ενώ τα τελευταία χρόνια εκτελεί με εξαιρετικά ποσοστά και από μέση απόσταση, ενώ στην άμυνα κρύβει τον ήλιο στους αντιπάλους του.

Στην πεντάδα είναι και το θαύμα της φύσης, ο Γουεμπανιάμα που σκοράρει με πολλούς τρόπους, ενώ θα κρύψει το καλάθι με τα πελώρια χέρια του και την ικανότητα του στην τάπα. Τέλος έχουμε τον Γιόκιτς στο «5». Ο άνθρωπος με το υψηλότερο μπασκετικό I.Q στη λίγκα που κάνει τα triple double να μοιάζουν εύκολα. Κυρίαρχος, κάνει τα πράγματα να κινούνται στην επίθεση.

Team USA (Κάρι, Έντουαρντς, ΛεΜπρόν, Ντουράντ, Ντέιβις)

Πάμε να δούμε και την ομάδα των ΗΠΑ. Φυσικά point guard, ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας και ο κάτοχος τεσσάρων πρωταθλήματων. Ο ταχυδακτυλουργός που άλλαξε το άθλημα, ο σπουδαίος Κάρι. Στο «2», το νέο αίμα, ο οδοστρωτήρας που λέγεται Έντουαρντς και στο μέλλον θα γίνει το πρόσωπο της λίγκας, αφού το ταλέντο του και η ποιότητα του είναι για μεγάλα πράγματα. Τριάρι ο φοβερός και τρομερός ΛεΜπρόν Τζέιμς που συνεχίζει στα παρκέ και παραδίδει μαθήματα μπάσκετ στους νεότερους με το παιχνίδι του. Ένας από τους 2-3 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών.

Power forward το άτι που το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο και συγκαταλέγεται στους 6-7 κορυφαίους σκόρερ της ιστορίας. Ίσως ο μοναδικός παίκτης του ΝΒΑ που δεν μαρκάρεται γιατί σουτάρει πάντα από πάνω σου, του Κέβιν Ντουράντ Και τέλος ο Άντονι Ντέιβις με την ποικιλία που έχει στο σκοράρισμα μέσα στη ρακέτα, αλλά και έξω από αυτή. Μαζί με την προσήλωση του στον αμυντικό τομέα που θα χρειαστεί κόντρα στα ψηλά κορμιά της Team World.

Έφτασε η ώρα να ψηφίσετε!

Loading...