Οι Ιντιάνα Πέισερς έδωσαν διετή επέκταση στον Άαρον Νέσμιθ ο οποίος θα βάλει στους τραπεζικούς του λογαριασμούς άλλα 40.4 εκατομμύρια δολάρια.

Η ομάδα της Ιντιανάπολις αποφάσισε να ανταμείψει έναν παίκτη ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα μέχρι και την συμμετοχή της στους τελικούς του NBA.

Ο λόγος για τον Άαρον Νέσμιθ, ο οποίος έλαβε από τους Πέισερς διετή επέκταση έναντι 40.4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι «ξεκίνησε» και στα 23 ματς των περσινών playoffs, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας με 51% εντός παιδιάς και 43% στα τρίποντα.

Θεωρείται ένας από τους καλύτερους περιφερειακούς αμυντικούς του NBA, ο οποίος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Πέισερς έως και τη σεζόν 2028-29.

Το τρέχον συμβόλαιο λήγει το καλοκαίρι του 2027 έχοντας να λάβει έως εκείνο το διάστημα άλλα 22 εκατομμύρια δολάρια. Το νέο του συμβόλαιο θα ξεκινήσει να έχει ισχύ από τη σεζόν 2027-28.