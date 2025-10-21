Gazz Floor LIVE by Novibet: Η πρεμιέρα NBA και το μέλλον του Γιάννη, με Ιωάννη Παπαπετρου και Hoopfellas!

Το Gazz Floor LIVE by Novibet επιστρέφει σε μια... διαφορετική εκπομπή από τις άλλες, καθώς το βασικό μας θέμα θα είναι η πρεμιέρα του NBA!

Καυτά ζητήματα της επικαιρότητας, προβλέψεις, Hot Takes και φυσικά το μεγάλο ερώτημα που έχει να κάνει με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα αναλύσει η ομάδα του Gazz Floor LIVE by Novibet, πάντα με τον Ιωάννη Παπαπέτρου και τον Hoopfellas.

Εάν νομίζατε πως θα γλιτώνατε από το ψαλτήρι του Νίκου Παπαδογιάννη, είστε γελασμένοι, καθώς ο ψάλτης μας είναι εδώ και στο στόχαστρό του είναι το NBA!

Οι Αντώνης Καλκαβούρας, Νίκος Παπαδογιάννης και Ευτυχία Οικονομίδου θα είναι στο πλευρό του Ιωάννη Παπαπέτρου, ενώ πέραν από την σύνδεση με τον Hoopfellas, θα έχουμε και αυτή με το Newsroom του Gazzetta, όπου o Νίκος Καρφής θα σχολιάσει όλα όσα περιμένουμε να δούμε στον «μαγικό πλανήτη» του NBA!

Ο Γιώργος Κούβαρης θα μας παραθέσει όλα τα νέα του Παναθηναϊκού, ενώ ο Αχιλλέας Μαυροδόντης σχολιάζει όσα συνέβησαν στον Ολυμπιακό και μιλά για τις επιστροφές των τραυματιών.

Το Gazz Floor LIVE by Novibet της Τρίτης (21/10) απλά... ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ!