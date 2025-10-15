Οι μέρες για την έναρξη της κανονικής διάρκειας του ΝΒΑ μετράνε αντίστροφα και η εταιρεία Topps επιστρέφει με νέα ιδέα για τις φανέλες των rookies της φετινής σεζόν.

Η Topps επέστρεψε στο ΝΒΑ μετά από 16 χρόνια και φέρνει μαζί της νέες ιδέες για τις εμφανίσεις των rookies και όχι μόνο. Ως ο αποκλειστικός κάτοχος άδειας χρήσης καρτών ανταλλαγής του ΝΒΑ και του NBPA, λανσάρει δύο καινοτομίες εντός γηπέδου, που μετατρέπουν τις ζωντανές εμφανίσεις ενός παίκτη σε αναμνηστικά.

Με την έναρξη της σεζόν, όλοι οι rookies (πρωτοεμφανιζόμενοι παίκτες) θα φέρουν στη φανέλα τους ένα μοναδικό κέντημα, το Debut Patch, το οποίο στο τέλος του ντεμπούτου τους θα αφαιρείται και θα τοποθετείται σε συλλεκτικές κάρτες. Έτσι, οι φίλαθλοι θα μπορούν να αποκτήσουν ένα κομμάτι από τη φορεμένη εμφάνιση του αγαπημένου τους rookie.

Επιπλέον, η Topps έχει αναλάβει να τοποθετήσει ξεχωριστά patches και στους κατόχους των βραβείων της περσινής σεζόν. Δηλαδή, ο MVP Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, ο Αμυντικός της Χρονιάς Έβαν Μόμπλεϊ και ο Rookie της σεζόν 2024-25 Στέφον Κάστλ θα φέρουν ο καθένας ένα ξεχωριστό Gold NBA Logoman Patch για όλη τη διάρκεια της σεζόν. Τα συγκεκριμένα patches θα αφαιρούνται περιοδικά και θα τοποθετούνται στις συλλεκτικές κάρτες.

Αυτή η εμπορική συμφωνία μεταξύ Topps και ΝΒΑ δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να έχουν στη συλλογή τους ξεχωριστά και μοναδικά κομμάτια, φορεμένα από τους πρωταγωνιστές του παρκέ.