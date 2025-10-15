Μπακς - Θάντερ 112-116: Τους λύγισαν με τρομερό Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ
Με την ημέρα για το πρώτο τζάμπολ στο NBA να πλησιάζει, η pre season συνεχίζεται κανονικά. Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχθηκαν τα ξημερώματα τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, από τους οποίους ηττήθηκαν με 116-112.
Οι Μπακς στην πρώτη περίοδο είχαν το προβάδισμα (37-33), ωστόσο με τις άμυνες να γίνονται πιο χαλαρές, οι Θάντερ ήταν εκείνοι που στο τέλος του ημιχρόνου πήραν τα ηνία και έφτασαν στο 73-65. Στο δεύτερο μισό ο αγώνας άρχισε να θυμίζει ντέρμπι με τα «Ελάφια» να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 90-87. Από τα μέσα της τέταρτης περιόδου ωστόσο η Θάντερ πήραν κεφάλι στο σκορ και έφτασαν στη νίκη.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 16 πόντους σε 24:52 λεπτά εντός παρκέ ενώ παράλληλα μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ. Πρώτος σκόρερ για τους Μπακς αναδείχθηκε ο Κόουλ Άντονι με 21 πόντους ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε 4.
Από τους Θάντερ ξεχώρισε ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ που έφτασε τους 23 όντους, 17 είχε ο Μπράντεν Κάρλσον, 13 ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν ενώ με 10 και 12 ριμπάουντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση ο Μπρουκς Μπάρνχαϊζερ.
Τα δωδεκάλεπτα: 37-33, 65-73, 90-87, 112-116
