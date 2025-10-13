Η είδηση ότι οι Μπακς πρόσφεραν two way συμβόλαιο στον Άλεξ Αντετοκούνμπο, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από μερίδα των Μέσων στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έγραψαν ιστορία καθώς έγιναν η πρώτη ομάδα ever στο NBA που θα έχει ταυτόχρονα στο ρόστερ της τρία αδέρφια.

Μετά τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, τα «Ελάφια» απέκτησαν και τον Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος μετά το σύντομο πέρασμά του από τον Άρη θα βρεθεί στον μαγικό κόσμο του NBA, δίπλα τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του.

Ο... μοναδικός από τα αδέρφια που δεν βρέθηκε στους Μπακς είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα ο Μαρκ Στάιν στάθηκε στον... τέταρτο αδερφό της παρέας, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος έπαιξε μαζί με τον Γιάννη και τον Θανάση για την Ελλάδα στο Eurobasket, δεν είναι διαθέσιμος για two way συμβόλαιο και παραμένει στον Ολυμπιακό. Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο ήταν διαθέσιμος επιτρέποντας στο Μιλγουόκι να φέρει στο NBA τον νεότερο της οικογένειας, μαζί με τον Θανάση».