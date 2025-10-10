Ο Γουάλας είπε να μείνει αξέχαστος με ένα αδιανόητο καλάθι απέναντι στους Χόρνετς.

Με την ψυχολογία στα ύψη είναι από την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος οι Θάντερ, κάτι που φάνηκε κόντρα στους Χόρνετς. Δεν είναι μόνο ότι νίκησαν με 122-116 σε ματς της preseason. Υπάρχει ένα καλάθι του Κέισον Γουάλας που δεν... μπαίνει. Ή μάλλον μπαίνει μία στις 1000! Ε, αυτή ήταν η φορά που έγινε η εξαίρεση.

Ο περιφερειακός των Θάντερ έπιασε τη μπάλα πίσω από τη μπάσκετα και την πέταξε αμέσως. Πέρασε από πάνω από τη μπάσκετα και κατέληξε στο διχτάκι. Εκείνος άρχισε να γελά, αφού το καλάθι του είναι απίθανο.

Απολαύστε