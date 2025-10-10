Θάντερ - Χόρνετς: Γουάλας πέτυχε ένα από τα πιο τρελά καλάθια της ιστορίας (vid)
Με την ψυχολογία στα ύψη είναι από την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος οι Θάντερ, κάτι που φάνηκε κόντρα στους Χόρνετς. Δεν είναι μόνο ότι νίκησαν με 122-116 σε ματς της preseason. Υπάρχει ένα καλάθι του Κέισον Γουάλας που δεν... μπαίνει. Ή μάλλον μπαίνει μία στις 1000! Ε, αυτή ήταν η φορά που έγινε η εξαίρεση.
Ο περιφερειακός των Θάντερ έπιασε τη μπάλα πίσω από τη μπάσκετα και την πέταξε αμέσως. Πέρασε από πάνω από τη μπάσκετα και κατέληξε στο διχτάκι. Εκείνος άρχισε να γελά, αφού το καλάθι του είναι απίθανο.
Απολαύστε
WILDEST SHOT OF ALL TIME⁉️😱— Bleacher Report (@BleacherReport) October 10, 2025
(via @NBA)pic.twitter.com/wxmiss6vR5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.