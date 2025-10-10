Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 3 έως 4 εβδομάδες λόγω ισχιαλγίας και θα απουσιάσει από την έναρξη της σεζόν 2025/26 του NBA.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να μπει στην 23η σεζόν του στο ΝΒΑ, ωστόσο θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 3 έως 4 εβδομάδες, καθώς ταλαιπωρείται από ισχιαλγία.

Οι Λέικερς θα ανοίξουν τη σεζόν στις 21 Οκτωβρίου με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ενώ η κατάσταση του Τζέιμς θα επανεκτιμηθεί το επόμενο διάστημα.

Ο King μπαίνει στη φετινή χρονιά έχοντας μέσο όρο καριέρας 27 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ σε 1.562 αγώνες κανονικής περιόδου.