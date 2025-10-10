Λέικερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς: Εκτός δράσης για 3-4 εβδομάδες, χάνει το ξεκίνημα της σεζόν!
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να μπει στην 23η σεζόν του στο ΝΒΑ, ωστόσο θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 3 έως 4 εβδομάδες, καθώς ταλαιπωρείται από ισχιαλγία.
Οι Λέικερς θα ανοίξουν τη σεζόν στις 21 Οκτωβρίου με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ενώ η κατάσταση του Τζέιμς θα επανεκτιμηθεί το επόμενο διάστημα.
Ο King μπαίνει στη φετινή χρονιά έχοντας μέσο όρο καριέρας 27 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ σε 1.562 αγώνες κανονικής περιόδου.
Lakers star LeBron James is sidelined for at least 3 to 4 weeks due to sciatica on his right side. He is out for the start of the 2025-26 NBA season.— Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2025
