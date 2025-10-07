ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ατελείωτο hate για το φιάσκο, «ένας 40χρονος θέλει την προσοχή για μια κ@@@διαφήμιση»
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έβαλε τους πάντες να περιμένουν την «Decision of all Decisions» το απόγευμα της Τρίτης, κάνοντάς τους να πιστεύουν πως μπορεί να μιλήσει για την απόσυρσή του από το μπάσκετ.
Αλλά τελικά ήταν μία διαφήμιση για κονιάκ, της εταιρίας Hennesy. Γεγονός που φυσικά δεν άφησαν ασχολίαστο όλοι οι φίλοι του μπάσκετ, ειδικότερα στις ΗΠΑ, σχολιάζοντας με τον τρόπο τους την κίνηση του ΛεΜπρόν.
Μάλιστα, αρκετοί είναι αυτοί που έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς διαχειρίστηκε αυτήν την κατάσταση. «Ένας 40χρονος θέλει την προσοχή για μια κ@@@διαφήμιση» αναφέρει ένα σχόλιο, κάτω από τη σχετική ανάρτησή του στο twitter, ενώ ένας άλλος χρήστης έγραψε πως «ο ΛεΜπρόν δεν κυνηγάει πλέον δαχτυλίδια, αλλά το τέλειο κοκτέιλ», δίνοντας και μία δόση χιούμορ.
Φυσικά στη συζήτηση μπήκε και ο Μάικλ Τζόρνταν. Αφού η κίνηση αυτήν του ΛεΜπρόν Τζέιμς για αρκετούς, μείωσε τους όποιους πόντους είχε στο debate περί GOAT. «Ο Μάικλ Τζόρνταν δε θα το έκανε ποτέ, το debate για τον GOAT τελείωσε» αναφέρουν μεταξύ άλλων στα σχόλια.
Τα σχόλια στην ανάρτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς
A grown ah 40 year old man baiting for attention just for an ad pic.twitter.com/bFlKV2Lhql— APHoops (@APH00PS) October 7, 2025
MJ would never. GOAT debate over pic.twitter.com/CDtsOue4Eu— Token Picks 🪙 (@Token_Picks) October 7, 2025
He’s not chasing rings anymore, he’s chasing the perfect cocktail 🍸😏— Shubham Singh Gaur🛡️𝕩 (@Singhtellectual) October 7, 2025
