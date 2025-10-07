Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πήρε χρόνο συμμετοχής στη νίκη των Μπακς επί των Μαϊάμι Χιτ για την preseason με 103-93, ενώ δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Γιάννης.

Τα ματς της preseason συνεχίζονται στο NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς να κερδίζουν εκτός έδρας τους Μαϊάμι Χιτ με 103-93.

Δεν πάτησε καθόλου παρκέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενώ αντίθετα πήρε χρόνο συμμετοχής ο Θανάσης, ο οποίος αγωνίστηκε 5 λεπτά και σε αυτό το διάστημα είχε ένα ριμπάουντ και μια ασίστ. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Πιτ Νανς με 15 πόντους, ενώ οι Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ και Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είχαν από 11 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Για τους Μαϊάμι Χιτ, οι Νόρμαν Πάουελ και Κελ' έλ Γουέρ είχαν από 18 πόντους ο καθένας.

