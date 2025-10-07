Αντετοκούνμπο: Με Θανάση η νίκη των Μπακς στο Μαϊάμι, δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης
Τα ματς της preseason συνεχίζονται στο NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς να κερδίζουν εκτός έδρας τους Μαϊάμι Χιτ με 103-93.
Δεν πάτησε καθόλου παρκέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενώ αντίθετα πήρε χρόνο συμμετοχής ο Θανάσης, ο οποίος αγωνίστηκε 5 λεπτά και σε αυτό το διάστημα είχε ένα ριμπάουντ και μια ασίστ. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Πιτ Νανς με 15 πόντους, ενώ οι Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ και Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ είχαν από 11 και 10 πόντους αντίστοιχα.
Για τους Μαϊάμι Χιτ, οι Νόρμαν Πάουελ και Κελ' έλ Γουέρ είχαν από 18 πόντους ο καθένας.
Στα υπόλοιπα ματς του NBA στην preseason
- Ρόκετς - Χοκς 122-113 (Σένγκουν 19 - Αλεξάντερ Γουόκερ 13)
- Γκρίζλις - Πίστονς 112-128 (Τζερόμ 16 - Κάνιγχαμ 20)
- Σπερς - Γκουανγκζού Λουνγκ Λάιονς 119-88 (Τζόνσον 16 - Καμίνσκι 22)
- Μάβερικς - Θάντερ 106-89 (Γουάσινγκτον 14 - Μπάρχινζερ 16)
- Ράπτορς - Νάγκετς 108-112 (Ίνγκραμ 19, Μπάρετ 19 - Μπράουν 19, Γιόκιτς 17)
