Λεμπρόν Τζέιμς: Τι ώρα Ελλάδας θα ανακοινώσει την «απόφαση των αποφάσεων»

Γιώργος Κούβαρης
ΛεΜπρόν
Ο Λεμπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να ανακοινώσει την «δεύτερη απόφαση» το απόγευμα της Τρίτης. Τι ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί.

«Σπαζοκεφαλιά» ή μήπως όχι η αναστάτωση που έχει προκαλέσει ο Λεμπρόν Τζέιμς με την προαναγγελία για την ανακοίνωση μια ακόμα μεγάλης απόφασης;

Συγκεκριμένα ο ίδιος την χαρακτήρισε στα social media ως την «απόφαση των αποφάσεων» κεντρίζοντας το ενδιαφέρον της μπασκετικής (και όχι μόνο) Υφηλίου.

Θα είναι ανακοίνωση ότι στο τέλος της σεζόν θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση ή κάτι άλλο; Το σίγουρο είναι ότι τα σενάρια στην Αμερική πάνε και έρχονται!

.

Ο Λεμπρόν θα προχωρήσει στην ανακοίνωση της απόφασης την Τρίτη 7 Οκτωβρίου και ώρα Ελλάδας 19:00!

 
     

