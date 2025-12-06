Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς πήραν απουσία, με τους Σέλτικς να επικρατούν άνετα των Λέικερς με 126-105 στη Βοστώνη.

Ντέρμπι περιμέναμε στο μεγαλύτερο rivalry του NBA, αλλά οι Σέλτικς (14-9) εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες των Λέικερς (16-6) και έστησαν πάρτι στη Βοστώνη, επικρατώντας με 126-105.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν απών για δεύτερο συνεχόμενο ματς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επίσης έμεινε ντυμένος με πολιτικά και οι Σέλτικς πανηγύρισαν άνετη νίκη, με τον Τζέιλεν Μπράουν να σκοράρει 30 πόντους, μαζί με 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Σε ένα ματς που ξέφυγε από νωρίς, αφού οι Σέλτικς προηγήθηκαν με 22 στο δωδεκάλεπτο (39-17) και δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο έκτοτε. Πέραν του εκπληκτικού Τζέιλεν Μπράουν, άλλους 19 με 5/10 τρίποντα προσέθεσε για τους Σέλτικς ο Ντέρικ Γουάιτ, με τους Κέλτες να έχουν συνολικά 24/45 από την περίμετρο και να απλοποιούν την υπόθεση νίκη.

Για τους Λέικερς διασώθηκε άλλη μια φορά ο εκπληκτικός Όστιν Ριβς, που μέτρησε 36 πόντους με 6/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 8 ασίστ για 4 λάθη.

Τα δωδεκάλεπτα: 39-17, 69-46, 97-82, 126-105