Ίρβινγκ: «Σταματήστε να με ρωτάτε πότε θα επιστρέψω»

Ο Καϊρί Ίρβινγκ ξεκαθάρισε ότι θα επιστρέψει στο παρκέ μόνο όταν αισθανθεί πλήρως έτοιμος, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ παραμένει εκτός δράσης τους τελευταίους μήνες, αφού υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο στον αγώνα με τους Σακραμέντο Κινγκς στις 4 Μαρτίου, σοκάροντας τον οργανισμό των Μάβερικς.

Ο Ίρβινγκ είχε προλάβει να αγωνιστεί σε 50 από τα 62 ματς των Τεξανών, έχοντας κατά μέσο όρο 24.7 πόντους με 47.4% εντός πεδιάς και 39.4% στα τρίποντα, 4.8 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ. Η σεζόν 2025/26 βρίσκεται προ των πυλών και ο «Uncle Drew» ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.

«Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψω, οπότε παρακαλώ μην με ρωτάτε πότε θα επιστρέψω», δήλωσε ο Ίρβινγκ κατά τη διάρκεια του stream του στο Twitch. Και πρόσθεσε: «Κάνω τα απαραίτητα βήματα για να επιστρέψω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και το απολαμβάνω».

Εξάλλου, ο προπονητής των Μάβερικς, Τζέισον Κιντ, επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της Media Day ότι η αποκατάστασή του εξελίσσεται σύμφωνα με το αρχικό πλάνο.