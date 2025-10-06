Ίρβινγκ: «Σταματήστε να με ρωτάτε πότε θα επιστρέψω»
Ο Καϊρί Ίρβινγκ παραμένει εκτός δράσης τους τελευταίους μήνες, αφού υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο στον αγώνα με τους Σακραμέντο Κινγκς στις 4 Μαρτίου, σοκάροντας τον οργανισμό των Μάβερικς.
Ο Ίρβινγκ είχε προλάβει να αγωνιστεί σε 50 από τα 62 ματς των Τεξανών, έχοντας κατά μέσο όρο 24.7 πόντους με 47.4% εντός πεδιάς και 39.4% στα τρίποντα, 4.8 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ. Η σεζόν 2025/26 βρίσκεται προ των πυλών και ο «Uncle Drew» ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.
«Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψω, οπότε παρακαλώ μην με ρωτάτε πότε θα επιστρέψω», δήλωσε ο Ίρβινγκ κατά τη διάρκεια του stream του στο Twitch. Και πρόσθεσε: «Κάνω τα απαραίτητα βήματα για να επιστρέψω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και το απολαμβάνω».
Εξάλλου, ο προπονητής των Μάβερικς, Τζέισον Κιντ, επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της Media Day ότι η αποκατάστασή του εξελίσσεται σύμφωνα με το αρχικό πλάνο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.