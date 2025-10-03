Σεθ Κάρι: «Παρακολουθώ χρόνια τους Γουόριορς, είδα σχεδόν όλα τα ματς»

Ο Σεθ Κάρι βρίσκεται στα πλάνα των Γουόριορς και ο ίδιος δηλώνει ότι νιώθει σαν να βρίσκεται στην ομάδα χρόνια, αφού έχει «τρέλα» και δεν χάνει ματς.

Ο Σεθ Κάρι θα αγωνίζεται στο πλευρό του αδελφού του, Στεφ, με τους Γουόριορς να τον έχουν εντάξει στα πλάνα τους για τη νέα σεζόν. Ο ίδιος δηλώνει τρελαμένος με την ομάδα και ότι δεν έχει χάσει παιχνίδι τους την τελευταία δεκαπενταετία. Αυτό τον έχει κάνει να νιώθει ότι γνωρίζει τον οργανισμό και πως βρίσκεται πολλά χρόνια σε αυτόν.

«Πιθανότατα έχω παρακολουθήσει το 95% των αγώνων των Γουόριορς τα τελευταία 16 χρόνια. Οπότε, ξέρω κάπως το στυλ τους. Ξέρω πως παίζουν. Στην πραγματικότητα, γνωρίζω ακόμα και την ορολογία που χρησιμοποιούν...Νιώθω ότι είμαι γύρο από αυτόν τον οργανισμό, αυτήν την ομάδα, εδώ και καιρό.»

Οι φίλοι των Γουόριορς, πάντως, ανυπομονούν να δουν τα αδέρφια Κάρι να παίζουν μαζί και να δουν αν μπορούν να φτάσουν ψηλά με την ομάδα τους φέτος. Ο Σεθ, πάντως, «κουβαλούσε» μαζί του τον αδερφό του στους Χόρνετς, φορώντας τον αριθμό 30, και είπε χαριτολογώντας ότι θα τον διεκδικήσει τώρα στην νέα του ομάδα από τον Στεφ.

«Προσπάθησα να του το αγοράσω. Μου είπε ότι δεν χρειάζεται λεφτά. Δεν νομίζω ότι το NBA θα το ενέκρινε κιόλας.»

Παρότι η συμφωνία είναι επίσημη, οι Γουόριορς ενδέχεται να αποδεσμεύσουν προσωρινά τον Σεθ και να τον επανυπογράψουν αργότερα. Την περασμένη σεζόν, ο 34χρονος είχε κατά μέσο όρο 6,5 πόντους και 1,7 ριμπάουντ με τους Χόρνετς, σουτάροντας με 45,6% στα τρίποντα σε 68 αγώνες.