Ο Στεφ και ο Σεθ Κάρι όπως όλα δείχνουν θα αγωνιστούν μαζί στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς από τη νέα σεζόν.

Οι οικογένεια Κάρι έχει προσφέρει αρκετά στο NBA. Αρχικά ο Ντελ Κάρι με σταθερή παρουσία από το 1986 έως και το 2002 και στη συνέχεια οι δύο γιοί του, ο Στέφ και ο Σεθ, με τον Στέφεν να θεωρείται από πολλούς ως ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος.

Πλέον, τα δύο αυτά αδέρφια, όπως όλα δείχνουν θα αγωνίζονται ως συμπαίκτες, φορώντας τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια.

Free agent guard Seth Curry has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Seth and Stephen Curry team up on the Warriors beginning with training camp on Wednesday. pic.twitter.com/mun12axOzw October 1, 2025

Ο Σεθ ήταν στην αγορά των ελεύθερων και η ομάδα από το Σαν Φρανσίσκο του πρόσφερε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Ο 35χρονος γκαρντ, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο από 6,5 πόντους με 1,7 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 15,6 λεπτά εντός παρκέ ως παίκτης των Σάρλοτ Χόρνετς.