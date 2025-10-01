Κάρι: Συμπαίκτες τα δύο αδέρφια τη νέα σεζόν

Σπύρος Μαρκεζίνης
Στεφ Κάρι Σεθ Κάρι
Ο Στεφ και ο Σεθ Κάρι όπως όλα δείχνουν θα αγωνιστούν μαζί στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς από τη νέα σεζόν.

Οι οικογένεια Κάρι έχει προσφέρει αρκετά στο NBA. Αρχικά ο Ντελ Κάρι με σταθερή παρουσία από το 1986 έως και το 2002 και στη συνέχεια οι δύο γιοί του, ο Στέφ και ο Σεθ, με τον Στέφεν να θεωρείται από πολλούς ως ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος.

Πλέον, τα δύο αυτά αδέρφια, όπως όλα δείχνουν θα αγωνίζονται ως συμπαίκτες, φορώντας τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια.

Ο Σεθ ήταν στην αγορά των ελεύθερων και η ομάδα από το Σαν Φρανσίσκο του πρόσφερε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Ο 35χρονος γκαρντ, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο από 6,5 πόντους με 1,7 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 15,6 λεπτά εντός παρκέ ως παίκτης των Σάρλοτ Χόρνετς.


     

