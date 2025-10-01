Κάρι: Συμπαίκτες τα δύο αδέρφια τη νέα σεζόν
Οι οικογένεια Κάρι έχει προσφέρει αρκετά στο NBA. Αρχικά ο Ντελ Κάρι με σταθερή παρουσία από το 1986 έως και το 2002 και στη συνέχεια οι δύο γιοί του, ο Στέφ και ο Σεθ, με τον Στέφεν να θεωρείται από πολλούς ως ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του αθλήματος.
Πλέον, τα δύο αυτά αδέρφια, όπως όλα δείχνουν θα αγωνίζονται ως συμπαίκτες, φορώντας τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια.
Free agent guard Seth Curry has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Seth and Stephen Curry team up on the Warriors beginning with training camp on Wednesday. pic.twitter.com/mun12axOzw— Shams Charania (@ShamsCharania) October 1, 2025
Ο Σεθ ήταν στην αγορά των ελεύθερων και η ομάδα από το Σαν Φρανσίσκο του πρόσφερε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.
Ο 35χρονος γκαρντ, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο από 6,5 πόντους με 1,7 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 15,6 λεπτά εντός παρκέ ως παίκτης των Σάρλοτ Χόρνετς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.