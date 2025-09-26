Ρέντικ για Ντόντσιτς: «Περιμένω την καλύτερη εκδοχή του»

Ο προπονητής των Λέικερς υπογράμμισε τι περιμένει τόσο από τον Λούκα Ντόντσιτς όσο και τον στόχο της ομάδας του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Λούκα Ντόντσιτς μετά από ένα εντυπωσιακό EuroBasket, ετοιμάζεται πλέον να επιστρέψει στη δράση στο NBA, με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς. Ο ίδιος την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος, μετρώντας κατά μέσο όρο από 28,2 πόντους με 8,2 ριμπάουντ και 7,7 ασίστ σε 50 παιχνίδια της regular season.

Ο προπονητής της ομάδας από την Καλιφόρνια, Τζέι Τζέι Ρέντικ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ενόψει της νέας σεζόν, ανέφερε ότι περιμένει να δει την καλύτερη εκδοχή του Σλοβένου σταρ ενώ υπογράμμισε και τον στόχο που έχει η ομάδα του.

«Ο ενθουσιασμός του είναι πολύ μεγάλος. Κάθε φορά που τον βλέπω, τον είδατε και στο Eurobasket, ο τρόπος που έπαιξε, κινείται καλύτερα, αμύνεται, είναι διαφορετικός. Περιμένω την καλύτερη εκδοχή του Λούκα Ντόντσιτς.

Θα ζητήσουμε από τους παίκτες να βρίσκονται σε φόρμα για πρωτάθλημα, να έχουν επικοινωνία σαν πρωταθλητές και πρωταθληματικές συνήθειες... Είναι μια καθημερινή δέσμευση».