Ο Τόμας Μπράιαντ που είχε συνδεθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, θα δοκιμάσει την τύχη του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Τόμας Μπράιαντ ήταν ένας από τους σέντερ οι οποίοι κατά τη διάρκεια του φετινού (2025) καλοκαιριού, συνδέθηκαν με τον Παναθηναϊκό AKTOR, με διάφορα ρεπορτάζ από το εξωτερικό να έχουν αναφέρει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε προχωρημένες συζητήσεις.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σαμς Τσαράνια, ο 27χρονος Αμερικανός θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, έχοντας φτάσει σε συμφωνία για ένα έτους με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Μπράιαντ ετοιμάζεται πλέον για την ένατη σεζόν του στο NBA, έχοντας περάσει από τους Λος Άντζελες Λέικερς, τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, τους Ντένβερ Νάγκερς, τους Μαϊάμι Χιτ και τους Ιντιάνα Πέισερς όπου μετρούσε κατά μέσο όρο από 4,1 πόντους με 3,2 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ σε 11,5 λεπτά εντός παρκέ.