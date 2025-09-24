Τόμας Μπράιαντ: Συμφώνησε με τους Καβαλίερς ο σέντερ που είχε συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό
Ο Τόμας Μπράιαντ ήταν ένας από τους σέντερ οι οποίοι κατά τη διάρκεια του φετινού (2025) καλοκαιριού, συνδέθηκαν με τον Παναθηναϊκό AKTOR, με διάφορα ρεπορτάζ από το εξωτερικό να έχουν αναφέρει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε προχωρημένες συζητήσεις.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σαμς Τσαράνια, ο 27χρονος Αμερικανός θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, έχοντας φτάσει σε συμφωνία για ένα έτους με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.
Ο Μπράιαντ ετοιμάζεται πλέον για την ένατη σεζόν του στο NBA, έχοντας περάσει από τους Λος Άντζελες Λέικερς, τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, τους Ντένβερ Νάγκερς, τους Μαϊάμι Χιτ και τους Ιντιάνα Πέισερς όπου μετρούσε κατά μέσο όρο από 4,1 πόντους με 3,2 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ σε 11,5 λεπτά εντός παρκέ.
Free agent center Thomas Bryant has agreed to a one-year deal with the Cleveland Cavaliers, Mark Bartelstein and Zach Kurtin of @PrioritySports tell ESPN. Bryant played a key reserve role on the Indiana Pacers' second half run to the Finals and now enters his ninth NBA season. pic.twitter.com/taLIrVO4HB— Shams Charania (@ShamsCharania) September 23, 2025
