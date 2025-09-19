Χιτ: Χειρουργείο για Χίρο, χάνει το ξεκίνημα της σεζόν
Δεν ξεκινά καλά η σεζόν για το Μαϊάμι. Ο Τάιλερ Χίρο θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό του πόδι και θα αναγκαστεί να χάσει το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.
Ο 25χρονος γκαρντ προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Είχε μέσο όρο 23,9 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ με 47,2% ευστοχία στα σουτ, 37,5% στα τρίποντα και 87,8% στις βολές.Έπαιξε στο All Star Game για πρώτη φορά στην καριέρα του και συμμετείχε επίσης σε 77 αγώνες στη regular season.
Θα είναι ο βασικός point guard της ομάδας όταν επιστρέψει αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Έρικ Σποέλστρα θα πρέπει να κάνει τα... μαγικά του για να κρύψει την απουσία του. Στο «1» μπορούν να παίξουν και οι Ντέιβιον Μίτσελ και Τέρι Ροζίερ.
